ТАСС: Евросоюз ужесточил санкции против Центробанка РФ

Евросоюз ужесточил санкции против Банка России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз запретил операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка России. Об этом сообщает ТАСС.

«ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ России», — передает ТАСС. Запрет распространяется на юридические лица, организации или органы, действующие от имени или по указанию российского регулятора, сообщает «Радио Sputnik» со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

При этом Евросоюз оставил исключение. Компетентные органы могут разрешить сделку, если это строго необходимо для обеспечения финансовой стабильности ЕС или его заинтересованного государства-участника.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявил, что Евросоюз совместно с США, Великобританий и Канадой заморозят активы Центробанка России. Это сделает невозможным ликвидацию активов регулятора. Санкции против российской банковской системы, который включают, в том числе, отключение от SWIFT некоторых кредитных организаций, ввели после начала спецоперации РФ на Украине. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Спустя четыре дня делегации России и Украины договорились о переговорах в Гомельской области Беларуси, на реке Припять. Они должны пройти утром 28 февраля.