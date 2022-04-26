Медведев предостерег ушедшие из России компании. «Незаменимых нет»

26 апреля 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

Медведев считает, что многим иностранным компаниях будет трудно вернуться в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ушедшим из России компаниям будет трудно вернуться на российский рынок. Об этом предупредил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Есть одно простое правило: выход обычно там же, где и вход. Но теперь с одним уточнением. Вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти», — написал Медведев в Telegram-канале. По его словам, многие производители, желая вернуться в Россию, расписываются в «неэффективности» своих шагов, «косясь на неумные решения своих правительств». Медведев добавил, что их решение о возвращении связано с тем, что в России может появиться параллельный импорт, который совсем невыгоден для иностранных компаний. В конце поста политик написал, что Россия «гостей не гнала» и будет рада их возвращению. Однако при этом компании должны помнишь, что незаменимых нет. Ранее стало известно, что из-за начала спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины западные страны объявили новые санкции против России. В рамках таких санкций российские торговые центры начали покидать зарубежные бренды. Так, например, из ТЦ Екатеринбурга ушли магазины текстильных компаний Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.), H&M и LPP Group (Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito). Однако, некоторые магазины заявивших об уходе брендов продолжают работать. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Ушедшим из России компаниям будет трудно вернуться на российский рынок. Об этом предупредил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Есть одно простое правило: выход обычно там же, где и вход. Но теперь с одним уточнением. Вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти», — написал Медведев в Telegram-канале. По его словам, многие производители, желая вернуться в Россию, расписываются в «неэффективности» своих шагов, «косясь на неумные решения своих правительств». Медведев добавил, что их решение о возвращении связано с тем, что в России может появиться параллельный импорт, который совсем невыгоден для иностранных компаний. В конце поста политик написал, что Россия «гостей не гнала» и будет рада их возвращению. Однако при этом компании должны помнишь, что незаменимых нет. Ранее стало известно, что из-за начала спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины западные страны объявили новые санкции против России. В рамках таких санкций российские торговые центры начали покидать зарубежные бренды. Так, например, из ТЦ Екатеринбурга ушли магазины текстильных компаний Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.), H&M и LPP Group (Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito). Однако, некоторые магазины заявивших об уходе брендов продолжают работать.