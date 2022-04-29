Известия: в России перестанут следовать рекомендациям ВОЗ

Иностранных производителей лекарств хотят обязать регистрироваться в РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России могут ввести штрафы за реализацию иностранных препаратов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), но не зарегистрированных в РФ. Информацию подтвердил первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Предлагается внести поправку в примечания, которая уберет исключение от штрафа за импорт незарегистрированных лекарств, рекомендованных ВОЗ, пишут «Известия». За нарушение гражданам будет грозить штраф 75-200 тысяч рублей. Предполагается, что должностные лица заплатят 150-600 тысяч рублей, та же сумма будет для ИП либо административное приостановление работы на срок до 90 суток. Для юрлиц штраф составит 2-6 млн рублей или их ждет административное приостановление работы на срок до 90 суток.

«В России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных средств. Нормы и требования к таким лекарствам четко прописаны и жестко соблюдаются контролирующими структурами. Поэтому мы не должны рассчитывать на чей-то международный опыт, пусть у нас поучатся», — заявил Бессарабов. Госдума может одобрить инициативу 17 мая, правовое управление Госдумы уже дало положительное заключение, отмечает издание.

В России нет дефицита импортных лекарств в аптеках, сообщали в Росздравнадзоре. Ни один из зарубежных производителей фар препаратов не отказался сотрудничать с Россией. Нехватка препаратов в некоторых аптеках — временная и краткосрочная и могла возникнуть из-за поиска новых логистических путей и задержек при прохождении товара через границу, передает «Национальная служба новостей».

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