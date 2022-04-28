Росздравнадзор: дефицита импортных лекарств в аптеках нет

28 апреля 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Количество лекарственных средств в гражданском обороте не сокращается, подчеркнули в ведомстве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ни один из зарубежных производителей фармпрепаратов не отказался от сотрудничества с Россией. Некоторые из них даже изъявили желание расширить поставки. Об этом заявили в пресс-службе Росздравнадзора. «По данным крупнейших дистрибьютеров России, на 27 апреля ни один из зарубежных производителей не заявил о прекращении поставок фармпрепаратов в Россию. С некоторыми из них сегодня ведутся переговоры об увеличении объемов поставок», — заявили в Росздравнадзоре. Сообщение опубликовано на сайте ведомства. Также в Росздравнадзоре отметили, что нехватка некоторых лекарств в российских аптеках — временная и краткосрочная. Она могла возникнуть «из-за поиска новых логистических путей и задержек при прохождении товара через границы». Статья по теме Мишустин закрыл тему нехватки лекарств из-за санкций «Никакого устойчивого дефицита лекарств на территории страны сегодня не зафиксировано. Количество лекарственных средств в гражданском обороте также не сокращается», — подчеркнули в Росздравнадзоре. Чтобы предупредить нехватку препаратов, в ведомстве решили проводить регулярные встречи со всеми участниками фармрынка. В начале марта стали появляться сообщения, что россияне начали скупать лекарства в аптеках. Тогда представители фармрынка попросили людей не паниковать, заявив, что ажиотажный спрос, не связан с отсутствием или наличием товара. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Ни один из зарубежных производителей фармпрепаратов не отказался от сотрудничества с Россией. Некоторые из них даже изъявили желание расширить поставки. Об этом заявили в пресс-службе Росздравнадзора. «По данным крупнейших дистрибьютеров России, на 27 апреля ни один из зарубежных производителей не заявил о прекращении поставок фармпрепаратов в Россию. С некоторыми из них сегодня ведутся переговоры об увеличении объемов поставок», — заявили в Росздравнадзоре. Сообщение опубликовано на сайте ведомства. Также в Росздравнадзоре отметили, что нехватка некоторых лекарств в российских аптеках — временная и краткосрочная. Она могла возникнуть «из-за поиска новых логистических путей и задержек при прохождении товара через границы». «Никакого устойчивого дефицита лекарств на территории страны сегодня не зафиксировано. Количество лекарственных средств в гражданском обороте также не сокращается», — подчеркнули в Росздравнадзоре. Чтобы предупредить нехватку препаратов, в ведомстве решили проводить регулярные встречи со всеми участниками фармрынка. В начале марта стали появляться сообщения, что россияне начали скупать лекарства в аптеках. Тогда представители фармрынка попросили людей не паниковать, заявив, что ажиотажный спрос, не связан с отсутствием или наличием товара.