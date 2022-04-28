Умер профессор Курганского госуниверситета

Ушел из жизни доктор педагогических наук, профессор Анатолий Михащенко фото: пресс-служба КГУ

В Кургане на 85-м году жизни умер доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и методики обучения гуманитарных дисциплин Курганского госуниверситета Анатолий Михащенко. Об этом сообщает пресс-служба КГУ.

«26 апреля ушел из жизни Анатолий Лаврентьевич Михащенко, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики и методики обучения гуманитарных дисциплин. […] Кафедра педагогики и методики обучения гуманитарных дисциплин, Институт педагогики, психологии и физической культуры скорбят вместе с близкими и супругой! Для нас это невосполнимая утрата», — говорится в сообщении на сайте КГУ.

Михащенко в 1966-м году окончил институт по специальности «учитель истории». Работу начал в сельских школах Курганской области, одновременно печатал статьи в районных и областных изданиях. В октябре 1977-го года начал работу ассистентом на кафедре педагогики и психологии. Он занимался изучением истории и теории педагогики, а также историей народного образования в регионе. Особое внимание уделял воспитанию молодежи. Михащенко сам воспитал троих сыновей, помогал растить внуков. Коллеги вспоминают его как честного, скромного и доброжелательного человека, который всегда оставался открытым для общения.