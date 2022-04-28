На улице челябинского города нашли череп человека

В обстоятельствах обнаружения черепа разбираются следователи Фото: Илья Московец © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) на улице обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Череп человека, внешне не поврежденный, нашли на окраине города в районе поселка РМЗ. На место приехала следственно-оперативная группа, установить личность человека, которому принадлежал череп, можно будет только по результатам экспертизы», — рассказал источник.

Проверку по данному факту проводит следственный комитет. В пресс-службе ведомства информацию пока не комментируют.