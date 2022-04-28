28 апреля 2022

На улице челябинского города нашли череп человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв во дворе дома № 51 на улице Советской Армии. Магнитогорск, взрыв, магнитогорск, ск
В обстоятельствах обнаружения черепа разбираются следователи Фото:

В Копейске (Челябинская область) на улице обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Череп человека, внешне не поврежденный, нашли на окраине города в районе поселка РМЗ. На место приехала следственно-оперативная группа, установить личность человека, которому принадлежал череп, можно будет только по результатам экспертизы», — рассказал источник.

Проверку по данному факту проводит следственный комитет. В пресс-службе ведомства информацию пока не комментируют.

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В Копейске (Челябинская область) на улице обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Череп человека, внешне не поврежденный, нашли на окраине города в районе поселка РМЗ. На место приехала следственно-оперативная группа, установить личность человека, которому принадлежал череп, можно будет только по результатам экспертизы», — рассказал источник. Проверку по данному факту проводит следственный комитет. В пресс-службе ведомства информацию пока не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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