На улице челябинского города нашли череп человека

В обстоятельствах обнаружения черепа разбираются следователи
В Копейске (Челябинская область) на улице обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Череп человека, внешне не поврежденный, нашли на окраине города в районе поселка РМЗ. На место приехала следственно-оперативная группа, установить личность человека, которому принадлежал череп, можно будет только по результатам экспертизы», — рассказал источник.
Проверку по данному факту проводит следственный комитет. В пресс-службе ведомства информацию пока не комментируют.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский