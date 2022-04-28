28 апреля 2022

Курганцы помогли пожарным потушить огонь в дачном поселке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение пожара на улице Зои Космодемьянской. Курган, мчс, пожар, тушение пожара
Жители дачного поселка под Курганом помогли пожарным потушить огонь Фото:

Жители дачного поселка под Курганом помогли пожарным в тушении огня. Пожар угрожал дачным домам и постройкам в садоводстве «Земляничная поляна». Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил очевидец.

«Пожарные попросили нас помочь. В садоводстве загорелась трава, огонь мог перекинуться на дома. На помощь вышел весь дачный поселок. В тушении пожара участвовали как взрослые, так и подростки. Все встали в цепочку и передавали воду ведрами, а также помогали спасателям переносить пожарные рукава. К счастью, дома не пострадали», — рассказал очевидец.

Ранее URA.RU писало о том, что пожар в СНТ «Малиновка» под Курганом охватил около 50 строений, эвакуировано 500 человек, которые временно разместились у родственников. Тушение осложняла жаркая погода и сильный ветер. По данным МЧС, в ликвидации пожара задействованы более 100 человек личного состава, 35 единиц техники. Из-за увеличения количества природных пожаров на территории Курганской области введен режим ЧС.

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Жители дачного поселка под Курганом помогли пожарным в тушении огня. Пожар угрожал дачным домам и постройкам в садоводстве «Земляничная поляна». Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил очевидец. «Пожарные попросили нас помочь. В садоводстве загорелась трава, огонь мог перекинуться на дома. На помощь вышел весь дачный поселок. В тушении пожара участвовали как взрослые, так и подростки. Все встали в цепочку и передавали воду ведрами, а также помогали спасателям переносить пожарные рукава. К счастью, дома не пострадали», — рассказал очевидец. Ранее URA.RU писало о том, что пожар в СНТ «Малиновка» под Курганом охватил около 50 строений, эвакуировано 500 человек, которые временно разместились у родственников. Тушение осложняла жаркая погода и сильный ветер. По данным МЧС, в ликвидации пожара задействованы более 100 человек личного состава, 35 единиц техники. Из-за увеличения количества природных пожаров на территории Курганской области введен режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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