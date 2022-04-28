Жители дачного поселка под Курганом помогли пожарным потушить огонь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители дачного поселка под Курганом помогли пожарным в тушении огня. Пожар угрожал дачным домам и постройкам в садоводстве «Земляничная поляна». Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил очевидец.

«Пожарные попросили нас помочь. В садоводстве загорелась трава, огонь мог перекинуться на дома. На помощь вышел весь дачный поселок. В тушении пожара участвовали как взрослые, так и подростки. Все встали в цепочку и передавали воду ведрами, а также помогали спасателям переносить пожарные рукава. К счастью, дома не пострадали», — рассказал очевидец.

Ранее URA.RU писало о том, что пожар в СНТ «Малиновка» под Курганом охватил около 50 строений, эвакуировано 500 человек, которые временно разместились у родственников. Тушение осложняла жаркая погода и сильный ветер. По данным МЧС, в ликвидации пожара задействованы более 100 человек личного состава, 35 единиц техники. Из-за увеличения количества природных пожаров на территории Курганской области введен режим ЧС.