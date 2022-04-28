С дачного поселка под Курганом эвакуировали 500 человек

В СНТ под Курганом горит около 50 дачных домов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожар в СНТ «Малиновка» под Курганом охватил около 50 строений, эвакуировано 500 человек, которые временно разместились у родственников. Сейчас пожарные пытаются защитить от огня порядка 500 домов, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

«В СНТ „Малиновка“ пожарные ликвидируют загорание на 50 дачных участках на общей площади 5 000 кв. м. В целях безопасности из СНТ объявлена эвакуация населения. По оперативной информации, из садоводства и прилегающих территорий эвакуированы 500 человек (размещены у родственников). В настоящее время пожарные защищают от огня более 500 дачных домов», — рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, в ликвидации пожара задействованы более 100 человек личного состава, 35 единиц техники. В частности, пожар помогает тушить пожарный поезд станции Курган. Дополнительно к Малиновке едет пожарный поезд со станции Шадринск. Машина разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС России производит опашку очагов пожара. Тушение осложняет жаркая погода и сильный ветер.

Ранее URA.RU сообщало, что в дачном поселке «Малиновка» под Курганом горит сухая трава и несколько дачных построек, жителей эвакуируют. Параллельно с этим сотрудники МЧС продолжают ликвидировать еще один крупный пожар в п. Моревское в Варгашинском районе. Здесь горят шесть домов и надворных построек на площади 1000 кв. м. Кроме того, горит 5 Га сухой травы.