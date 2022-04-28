Тюменские строители задолжали миллионы фонду властей ЯНАО

Тюменская строительна компания необоснованно обогатилась за счет фонда «Сотрудничество Ямала» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Некоммерческий фонд «Сотрудничество Ямала» подал судебный иск с намерением взыскать с Тюменской строительной компании «Версаль» почти четыре миллиона рублей. Как сообщаться на сайте арбитражного суд, некоммерческая организация правительства ЯНАО считает, что строители необоснованно обогатились за их счет.

«Арбитражный суд ЯНАО в составе судьи Е.В. Антоновой, рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению некоммерческой организации „Фонд ‚Сотрудничество Ямала‘ к обществу с ограниченной ответственностью ‚Строительная компания ‚Версаль‘ о взыскании 3 769 604 рублей 99 копеек. Определил подготовку дела к судебному разбирательству считать оконченной“, — говорится в тексте судебного определения.

Фонд «Сотрудничество Ямала» считает, что Тюменская строительная компания необоснованно обогатилась на три миллиона рублей, а также что она должна выплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 747 тысяч рублей. Помимо этого к участию в судебном разбирательстве в качестве третьего лица была привлечена дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО.

Некоммерческий фонд был учрежден в 2011 году департаментом внешних связей ЯНАО. Он занимается распределением средств, полученных от компаний, для реализации экономических проектов.

Агентство обратилось за комментарием в некоммерческий фонд «Сотрудничество Ямала», в строительную компанию «Версаль» и в дирекцию капитального строительства и инвестиций ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.

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