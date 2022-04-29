МО: армия РФ отомстила ударившим по Херсону

Российские военнослужащие уничтожили пусковую установку ракеты «Точка-У», с которой днем ранее ВСУ ударили по Херсону. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса „Точка-У“, с которой вчера был нанесен удар по жилым кварталам города Херсон», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Войска поразили за ночь 13 украинских военных объектов.
Также военнослужащие нанесли удар по шести районам, где была сосредоточена живая сила и военная техника Украины. Было уничтожено три артиллерийских батареи и дивизион реактивных систем залпового огня ВСУ, отметили в ведомстве.
Ранее ВСУ ударили «Точкой-У» и реактивными снарядами залпового огня по Херсону, сообщает телеканал 360. Погибших нет, информация о раненых уточняется, пишет «Утро.ру». В Минобороны РФ сообщали, что целью удара были жилые кварталы, которые находятся под контролем военных РФ. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.