МО: армия РФ отомстила ударившим по Херсону

29 апреля 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Российские военные поразили 13 военных объектов Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие уничтожили пусковую установку ракеты «Точка-У», с которой днем ранее ВСУ ударили по Херсону. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса „Точка-У“, с которой вчера был нанесен удар по жилым кварталам города Херсон», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Войска поразили за ночь 13 украинских военных объектов. Также военнослужащие нанесли удар по шести районам, где была сосредоточена живая сила и военная техника Украины. Было уничтожено три артиллерийских батареи и дивизион реактивных систем залпового огня ВСУ, отметили в ведомстве. Ранее ВСУ ударили «Точкой-У» и реактивными снарядами залпового огня по Херсону, сообщает телеканал 360. Погибших нет, информация о раненых уточняется, пишет «Утро.ру». В Минобороны РФ сообщали, что целью удара были жилые кварталы, которые находятся под контролем военных РФ. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российские военнослужащие уничтожили пусковую установку ракеты «Точка-У», с которой днем ранее ВСУ ударили по Херсону. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса „Точка-У“, с которой вчера был нанесен удар по жилым кварталам города Херсон», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Войска поразили за ночь 13 украинских военных объектов. Также военнослужащие нанесли удар по шести районам, где была сосредоточена живая сила и военная техника Украины. Было уничтожено три артиллерийских батареи и дивизион реактивных систем залпового огня ВСУ, отметили в ведомстве. Ранее ВСУ ударили «Точкой-У» и реактивными снарядами залпового огня по Херсону, сообщает телеканал 360. Погибших нет, информация о раненых уточняется, пишет «Утро.ру». В Минобороны РФ сообщали, что целью удара были жилые кварталы, которые находятся под контролем военных РФ. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан.