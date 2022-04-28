Минобороны РФ: ВСУ целились в жилые кварталы в Херсоне

28 апреля 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

ВСУ направили ракеты по жилым кварталам Херсона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Целью удара вооруженных силы Украины (ВСУ) были жилые кварталы в Херсоне, находящемся под контролем российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения», — сообщили в Минобороны РФ. Российским войскам с помощью ПРО удалось отразить атаку. Над городом сбили 12 снарядов и две украинские баллистические ракеты «Точка-У». В ведомстве назвали военным преступлением и нарушением международного гуманитарного права нанесение ударов про жилым кварталам Херсона и Изюма. Ранее Украина ударила ракетами «Точкой-У» и реактивными снарядами залпового огня по жилым кварталам центральной части Херсона. Ракеты летели со стороны Николаевской области, передает телеканал 360. Также в центре Херсона произошла серия взрывов, обстрел был со стороны позиций Украины, отмечает RT. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стала помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. В СМИ и telegram-каналах продолжается появляться информация, что националисты Украины убивают мирных граждан и размещают огневые позиции в жилых застройках. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Целью удара вооруженных силы Украины (ВСУ) были жилые кварталы в Херсоне, находящемся под контролем российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения», — сообщили в Минобороны РФ. Российским войскам с помощью ПРО удалось отразить атаку. Над городом сбили 12 снарядов и две украинские баллистические ракеты «Точка-У». В ведомстве назвали военным преступлением и нарушением международного гуманитарного права нанесение ударов про жилым кварталам Херсона и Изюма. Ранее Украина ударила ракетами «Точкой-У» и реактивными снарядами залпового огня по жилым кварталам центральной части Херсона. Ракеты летели со стороны Николаевской области, передает телеканал 360. Также в центре Херсона произошла серия взрывов, обстрел был со стороны позиций Украины, отмечает RT. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стала помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. В СМИ и telegram-каналах продолжается появляться информация, что националисты Украины убивают мирных граждан и размещают огневые позиции в жилых застройках.