Bloomberg: Путин и Зеленский согласились приехать на саммит G20

29 апреля 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Владимир Путин лично посетит саммит G20, передает Bloomberg Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом заявил президент островного государства Джоко Видодо, передает Bloomberg. При этом Украина не входит в число стран «Большой двадцатки». «Президент Индонезии заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин приняли приглашения на саммит G20 на Бали в ноябре. Неясно, будут ли оба присутствовать лично. Россия дала понять, что Путин планирует посетить мероприятие», — передает Bloomberg. Зеленского Видодо пригласил на саммит G20 во время телефонного разговора. Агентство напомнило, что принимающая страна имеет право позвать на съезд несколько государств, которые не являются членами G20. Они присутствуют на мероприятии в качестве наблюдателей. Саммит G20 проходит в рамках весенней сессии Международного валютного Фонда и Всемирного банка. Агентство Bloomberg писало, что американские власти пытались оказать давление на организатора саммита Индонезию, требуя не пускать Путина. 6 апреля глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что американская делегация не примет участия в саммите G20, если на нем будет присутствовать Россия. Ранее страны G7 заявили, что хотят поднять вопрос исключения России из «Двадцатки». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом заявил президент островного государства Джоко Видодо, передает Bloomberg. При этом Украина не входит в число стран «Большой двадцатки». «Президент Индонезии заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин приняли приглашения на саммит G20 на Бали в ноябре. Неясно, будут ли оба присутствовать лично. Россия дала понять, что Путин планирует посетить мероприятие», — передает Bloomberg. Зеленского Видодо пригласил на саммит G20 во время телефонного разговора. Агентство напомнило, что принимающая страна имеет право позвать на съезд несколько государств, которые не являются членами G20. Они присутствуют на мероприятии в качестве наблюдателей. Саммит G20 проходит в рамках весенней сессии Международного валютного Фонда и Всемирного банка. Агентство Bloomberg писало, что американские власти пытались оказать давление на организатора саммита Индонезию, требуя не пускать Путина. 6 апреля глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что американская делегация не примет участия в саммите G20, если на нем будет присутствовать Россия. Ранее страны G7 заявили, что хотят поднять вопрос исключения России из «Двадцатки».