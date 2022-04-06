США отказались встречаться с Россией на саммите G20

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США не будут принимать участия во встречах, на которых присутствует Россия Фото:
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Американская делегация не будет участвовать в саммитах «большой двадцатки», если на них будет присутствовать Россия. Об этом сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен.

«Президент Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел как обычно для России в любых финансовых институтах. Он просил исключить Россию из G20. И я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если Россия будет там», — передает РИА «Новости» слова Йеллен.

Ранее американские СМИ сообщили, что власти США пытаются оказать давление на правительство Индонезии, где в ноябре пройдет саммит G20. Американские чиновники требуют не пускать президента России Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в случае исключения России из G20 «ничего страшного не произойдет».

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида. По данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. После этого страны Запада ввели против РФ беспрецедентные санкции.

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Американская делегация не будет участвовать в саммитах «большой двадцатки», если на них будет присутствовать Россия. Об этом сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен. «Президент Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел как обычно для России в любых финансовых институтах. Он просил исключить Россию из G20. И я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если Россия будет там», — передает РИА «Новости» слова Йеллен. Ранее американские СМИ сообщили, что власти США пытаются оказать давление на правительство Индонезии, где в ноябре пройдет саммит G20. Американские чиновники требуют не пускать президента России Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в случае исключения России из G20 «ничего страшного не произойдет». Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида. По данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. После этого страны Запада ввели против РФ беспрецедентные санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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