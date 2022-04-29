Польша забирает газовую инфраструктуру «дочки» «Новатека»

29 апреля 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Услуги дочерней компании «Новатэка» будут предоставлять госкомпании Польши Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Варшава обязала российскую компанию по производству природного газа Novatek Green Energy передать газотранспортную инфраструктуру польским госкомпаниям. Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. Фирма является дочерней компанией российского «Новатэка», попавшего под санкции. «Сегодня премьер Матеуш Моравецкий на основании закона о кризисном управлении поручил государственным компаниям PGNiG, PSG, Gaz-System незамедлительно поставить газ в сети, формальным владельцем которых является компания „Новатэк“», — цитирует Мюллера РИА «Новости». Помимо этого, премьер распорядился передать сети в распоряжение польским госкомпаниям на основании закона о кризисном управлении. Организации будут поставлять газ в те районы, где ранее это делал Novatek Green Energy, уточнил политик. Евросоюз, США, Великобритания и ряд других государств начали вводить жесткие антироссийские санкции после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил спецоперацию на Украине. Российский лидер отмечал, что целью этих санкций является «дискриминация всего, что связано с Россией». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Варшава обязала российскую компанию по производству природного газа Novatek Green Energy передать газотранспортную инфраструктуру польским госкомпаниям. Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. Фирма является дочерней компанией российского «Новатэка», попавшего под санкции. «Сегодня премьер Матеуш Моравецкий на основании закона о кризисном управлении поручил государственным компаниям PGNiG, PSG, Gaz-System незамедлительно поставить газ в сети, формальным владельцем которых является компания „Новатэк“», — цитирует Мюллера РИА «Новости». Помимо этого, премьер распорядился передать сети в распоряжение польским госкомпаниям на основании закона о кризисном управлении. Организации будут поставлять газ в те районы, где ранее это делал Novatek Green Energy, уточнил политик. Евросоюз, США, Великобритания и ряд других государств начали вводить жесткие антироссийские санкции после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил спецоперацию на Украине. Российский лидер отмечал, что целью этих санкций является «дискриминация всего, что связано с Россией».