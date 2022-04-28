В Кургане начальник полгода воровал деньги и сымитировал кражу

Курганский начальник отделения почтовой связи полгода полгода воровал деньги, а после разыграл кражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области начальник отделения почтовой связи, пользуясь служебным положением, полгода незаконно присваивал деньги, полученные за реализацию товара. Чтобы скрыть хищение имущества, злоумышленник попытался инсценировать кражу денежных средств из инкассаторской сумки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Установлено, что 36-летняя начальник отделения почтовой связи на протяжении полугода брала вверенные ей материально-товарные ценности и денежные средства. Чтобы скрыть хищение, женщина инсценировала кражу денежных средств из инкассаторской сумки. При инкассации она незаметно канцелярским ножом сделала надрез на сумке, положив в нее только часть необходимой суммы. Обнаружив повреждения и недостачу, сотрудники банка обратились в полицию», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Следователем ОМВД России по Кетовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата», по которой злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время фигурантка раскаялась в содеянном и в полном объеме возместила причиненный ущерб.