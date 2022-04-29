Курганские бизнесмены переманивают сотрудников из других регионов

Курганские предприниматели смогут получить субсидию за привлечение работников из соседних регионов. Бизнесменам обещают выплатить 225 000 рублей. Об условиях участия в программе рассказали на официальной странице «Объясняем. Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте».
«Субсидию, которую предоставляет правительство Курганской области, можно получить только после трудоустройства сотрудника из другого региона. Она покроет затраты на переезд, обучение и обеспечение дополнительного социального пакета для работника. В течение двух лет его нельзя уволить», — говорится на официальной странице «Объясняем. Курганская область». Трудоустроить работников можно из субъектов РФ, которые не участвуют в программе переселения жителей. При этом работодатель не должен иметь долгов, а также находиться в стадии ликвидации или банкротства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Курганской области Вадим Шумков во время встречи с предпринимателями поручил директору АПК Курганской области Павлу Кощееву в ближайшее время проработать субсидию для производителей ягод и фруктов в Курганской области. Ягодным хозяйствам на один гектар планируют выделить от трех до пяти млн рублей.
Курганские предприниматели смогут получить субсидию за привлечение работников из соседних регионов. Бизнесменам обещают выплатить 225 000 рублей. Об условиях участия в программе рассказали на официальной странице «Объясняем. Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте». «Субсидию, которую предоставляет правительство Курганской области, можно получить только после трудоустройства сотрудника из другого региона. Она покроет затраты на переезд, обучение и обеспечение дополнительного социального пакета для работника. В течение двух лет его нельзя уволить», — говорится на официальной странице «Объясняем. Курганская область». Трудоустроить работников можно из субъектов РФ, которые не участвуют в программе переселения жителей. При этом работодатель не должен иметь долгов, а также находиться в стадии ликвидации или банкротства. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Курганской области Вадим Шумков во время встречи с предпринимателями поручил директору АПК Курганской области Павлу Кощееву в ближайшее время проработать субсидию для производителей ягод и фруктов в Курганской области. Ягодным хозяйствам на один гектар планируют выделить от трех до пяти млн рублей.