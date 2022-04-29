Курганские бизнесмены переманивают сотрудников из других регионов

Курганским предпринимателям заплатят 225 000 рублей, если они переманят сотрудников из других регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские предприниматели смогут получить субсидию за привлечение работников из соседних регионов. Бизнесменам обещают выплатить 225 000 рублей. Об условиях участия в программе рассказали на официальной странице «Объясняем. Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте».

«Субсидию, которую предоставляет правительство Курганской области, можно получить только после трудоустройства сотрудника из другого региона. Она покроет затраты на переезд, обучение и обеспечение дополнительного социального пакета для работника. В течение двух лет его нельзя уволить», — говорится на официальной странице «Объясняем. Курганская область». Трудоустроить работников можно из субъектов РФ, которые не участвуют в программе переселения жителей. При этом работодатель не должен иметь долгов, а также находиться в стадии ликвидации или банкротства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Курганской области Вадим Шумков во время встречи с предпринимателями поручил директору АПК Курганской области Павлу Кощееву в ближайшее время проработать субсидию для производителей ягод и фруктов в Курганской области. Ягодным хозяйствам на один гектар планируют выделить от трех до пяти млн рублей.