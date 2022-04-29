Набиуллина спрогнозировала пик роста цен в России

Пик роста цен в России придется на конец 2022 года. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
«В годовом выражении мы пик видим в конце года», — заявила Набиуллина на пресс-конференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». При этом, по словам зампреда регулятора Алексея Заботкина, максимальные месячные темпы инфляции в РФ снизятся в апреле.
В конце февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20%. В последний раз ключевая ставка так резко поднималась в декабре 2014 года. Однако 29 апреля Банк России снизил ключевую ставку до 14%. При этом, по данным регулятора, годовая инфляция в России снизится до 5,0—7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
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Пик роста цен в России придется на конец 2022 года. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. «В годовом выражении мы пик видим в конце года», — заявила Набиуллина на пресс-конференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». При этом, по словам зампреда регулятора Алексея Заботкина, максимальные месячные темпы инфляции в РФ снизятся в апреле. В конце февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20%. В последний раз ключевая ставка так резко поднималась в декабре 2014 года. Однако 29 апреля Банк России снизил ключевую ставку до 14%. При этом, по данным регулятора, годовая инфляция в России снизится до 5,0—7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.