Россия сделала важное исключение для торговли с Индией

29 апреля 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Индия сможет и дальше покупать нефть из РФ с помощью иностранной валюты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Российские власти предложили Индии оплачивать поставки нефти из РФ в долларах или евро, переведя остальную торговлю в рупии и рубли. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. «Последнее предложение из Москвы предполагает оплату импорта индийской нефти из России в долларах или евро, в то время как остальная часть торговли будет урегулирована с использованием механизма, деноминированного в рупиях и рублях», — сообщили в издании. В агентстве также отметили стремление Индии продолжить двустороннюю торговлю с РФ в связи с зависимостью страны от российского вооружения. Ранее сообщалось, что товарооборот между Москвой и Индией в 2021 году вырос более, чем на 60%, передает RT. Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов отмечал, что положительный эффект на экспорт российских компаний оказало укрепление партнерских отношений между Россией и Индией, сообщала «Национальная служба новостей». Западные страны начали вводить беспрецедентные по своему масштабу антироссийские санкции после того, как президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации Украины. В ответ на новые ограничения Россия обязала недружественные страны покупать газ за рубли. В руководстве страны также отмечали, что антироссийские санкции сказываются и на самих западных странах, что подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, а также ростом инфляции. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российские власти предложили Индии оплачивать поставки нефти из РФ в долларах или евро, переведя остальную торговлю в рупии и рубли. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. «Последнее предложение из Москвы предполагает оплату импорта индийской нефти из России в долларах или евро, в то время как остальная часть торговли будет урегулирована с использованием механизма, деноминированного в рупиях и рублях», — сообщили в издании. В агентстве также отметили стремление Индии продолжить двустороннюю торговлю с РФ в связи с зависимостью страны от российского вооружения. Ранее сообщалось, что товарооборот между Москвой и Индией в 2021 году вырос более, чем на 60%, передает RT. Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов отмечал, что положительный эффект на экспорт российских компаний оказало укрепление партнерских отношений между Россией и Индией, сообщала «Национальная служба новостей». Западные страны начали вводить беспрецедентные по своему масштабу антироссийские санкции после того, как президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации Украины. В ответ на новые ограничения Россия обязала недружественные страны покупать газ за рубли. В руководстве страны также отмечали, что антироссийские санкции сказываются и на самих западных странах, что подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, а также ростом инфляции.