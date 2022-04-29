В Перми запустили скоростное наземное метро

На кольцевой линии будут работать 4 скоростных электрички Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми сегодня открыли кольцевую ветку наземного метро. От станции «Пермь 2» отправилась первая электричка «Ласточка», сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

В церемонии открытия движения приняли участие губернатор Дмитрий Махонин и руководитель Свердловской железной дороги Иван Колесников. Гостям показали театрализованное представление. Актеры и статисты разыграли сцены будней городских вокзалов дореволюционных времен. После губернатор и остальные пассажиры зашли в электричку, она отправилась по маршруту.

Первую остановку уже через несколько минут «Ласточка» сделала на станции «Сортировочная». «Очень удобно и быстро, думаю, пермякам понравится новый кольцевой маршрут», — поделился впечатлениями Махонин. Иван Колесников сообщил, что Пермь город большой и протяженный, несмотря на это, обустроить маршрут получилось в короткие сроки. «При этом работа проделана колоссальная», — добавил глава СвЖД.

Всего на кольцевой линии будут работать четыре скоростных электрички. Интервал движения составляет 10-20 минут. В маршрут наземного метро включены Краснокамск, Закамск, Гайва, Ферма, микрорайон Голованово и другие станции.