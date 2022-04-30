Конгресс США: Америка готовила Украину к войне с Россией

США готовили Украину к войне с Россией еще в начале года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Правительство США начало подготовку Украины к вооруженному конфликту с Россией еще в январе 2022 года. Согласно тексту соответствующего закона, который опубликован на сайте Конгресса США, Америка готовилась к постоянной поставке вооруженной техники Киеву для нападения на Москву.

«Президент может разрешить правительству США сдавать в аренду средства защиты правительству Украины или правительствам восточноевропейских стран. Для того, чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и вооружить их гражданское население для возможного столкновения», — сказано в тексте документа.

Отмечается, что после принятия данного закона президент США устанавливает ускоренные процедуры поставки вооружения. Предложение было представлено в Сенате США 19 января.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Россия закончит действия на этой территории после выполнения всех поставленных задач, приводит информацию «Федеральное агентство новостей». Директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что спецоперация следует заранее намеченному плану, все ее цели непременно будут достигнуты, сообщает телеканал 360.