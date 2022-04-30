Большинство респондентов считают, что введение санкций подстегнет развитие российский экономики Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Большая часть россиян (77,5%) считают, что введение антироссийских санкций странами Запада положительно скажутся на стране. К такому выводу пришли аналитики компании Vox populi. Согласно мнению опрошенных, Россия сможет развиваться в условиях разрыва связей с Европой.

«Участники позитивно оценили возможность развития России в условиях сокращении или даже разрыве связей со странами Запада. 77,5% опрошенных заявили, что Россия сможет развиваться в данных условиях, 19% — придерживаются противоположной точки зрения, 3,5% — затруднились с ответом на данный вопрос», — сообщается на сайте компании.

Большинство респондентов (58,6%) считают, что введение санкций подстегнет развитие экономики РФ. Респонденты также позитивно оценили действия Правительства по борьбе с экономическими последствиями санкций.

Исследование проводилось среди 2,9 тысяч человек. Метод — онлайн-опрос, ошибка выборки — 1,8%. Всем опрошенным больше 18 лет, они проживают в России.

Число россиян, одобряющих деятельность президента РФ Владимира Путина, выросло до 79,6%. Согласно данным ВЦИОМ, с февраля по апрель уровень одобрения деятельности президента России вырос с 62,9% до 79,6%, индекс доверия — с 67,1% до 81,6%. Руководитель практики политического анализа фонда Михаил Мамонов считает, что рейтинг Путина близок к максимальному уровню. Он это объясняет тем, что санкции Запада сплотили россиян вокруг президента.