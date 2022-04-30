Большая часть россиян (77,5%) считают, что введение антироссийских санкций странами Запада положительно скажутся на стране. К такому выводу пришли аналитики компании Vox populi. Согласно мнению опрошенных, Россия сможет развиваться в условиях разрыва связей с Европой.
«Участники позитивно оценили возможность развития России в условиях сокращении или даже разрыве связей со странами Запада. 77,5% опрошенных заявили, что Россия сможет развиваться в данных условиях, 19% — придерживаются противоположной точки зрения, 3,5% — затруднились с ответом на данный вопрос», — сообщается на сайте компании.
Большинство респондентов (58,6%) считают, что введение санкций подстегнет развитие экономики РФ. Респонденты также позитивно оценили действия Правительства по борьбе с экономическими последствиями санкций.
Исследование проводилось среди 2,9 тысяч человек. Метод — онлайн-опрос, ошибка выборки — 1,8%. Всем опрошенным больше 18 лет, они проживают в России.
Число россиян, одобряющих деятельность президента РФ Владимира Путина, выросло до 79,6%. Согласно данным ВЦИОМ, с февраля по апрель уровень одобрения деятельности президента России вырос с 62,9% до 79,6%, индекс доверия — с 67,1% до 81,6%. Руководитель практики политического анализа фонда Михаил Мамонов считает, что рейтинг Путина близок к максимальному уровню. Он это объясняет тем, что санкции Запада сплотили россиян вокруг президента.
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Большая часть россиян (77,5%) считают, что введение антироссийских санкций странами Запада положительно скажутся на стране. К такому выводу пришли аналитики компании Vox populi. Согласно мнению опрошенных, Россия сможет развиваться в условиях разрыва связей с Европой. «Участники позитивно оценили возможность развития России в условиях сокращении или даже разрыве связей со странами Запада. 77,5% опрошенных заявили, что Россия сможет развиваться в данных условиях, 19% — придерживаются противоположной точки зрения, 3,5% — затруднились с ответом на данный вопрос», — сообщается на сайте компании. Большинство респондентов (58,6%) считают, что введение санкций подстегнет развитие экономики РФ. Респонденты также позитивно оценили действия Правительства по борьбе с экономическими последствиями санкций. Исследование проводилось среди 2,9 тысяч человек. Метод — онлайн-опрос, ошибка выборки — 1,8%. Всем опрошенным больше 18 лет, они проживают в России. Число россиян, одобряющих деятельность президента РФ Владимира Путина, выросло до 79,6%. Согласно данным ВЦИОМ, с февраля по апрель уровень одобрения деятельности президента России вырос с 62,9% до 79,6%, индекс доверия — с 67,1% до 81,6%. Руководитель практики политического анализа фонда Михаил Мамонов считает, что рейтинг Путина близок к максимальному уровню. Он это объясняет тем, что санкции Запада сплотили россиян вокруг президента.