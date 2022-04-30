Депутат Бессараб назвала льготы, положенные ветеранам к 9 мая

01 мая 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Для ветеранов организован бесплатный проезд на поезде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ветераны получают дополнительные выплаты ко Дню Победы, имеют право на две пенсии, освобождение от уплаты налогов, а также скидки на проезд и коммунальные услуги. Об этом в беседе с URA.RU рассказала один из авторов этой инициативы, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Ветеранов становится все меньше, и ежегодно мы пытаемся помочь им больше. Сегодня во всех регионах РФ начались соответствующие волонтерские акции в помощь ветеранам. Это не просто подарки ко Дню великой Победы, это концерты у окон ветерана, небольшие парады, которые устраивают военнослужащие. И, конечно, это то человеческое тепло, которое так необходимо», — заявила Светлана Бессараб. Поддержку оказывают как федеральные, так и местные власти, отметила депутат. «Не только РЖД предоставляет в период 9 мая и ближайших дней возможность бесплатной поездки для ветеранов, но и в течение всего года они имеют право на бесплатный проезд или скидку на пригородном и общественном городском транспорте. Льготники ветераны освобождены от уплаты налога на имущество, земельного налога, от взносов за капремонт», — напомнила собеседница URA.RU. Парламентарий отметила особые льготы для ветеранов по медицинскому обслуживанию. «Это диспансеризация, санаторно-курортное лечение, зубопротезирование. В регионах ветераны и труженики тыла стоят на особом учете. Их по отдельной программе принимают и оказывают медицинские услуги», — добавила эксперт. «На федеральном уровне предполагается получение двух пенсий — как военнослужащим и по старости для неработающих пенсионеров. Это выплаты дополнительного характера к празднику, ко Дню Победы, например», — рассказала Бессараб. Депутат объяснила, почему не во всех регионах ветеранов полностью освобождают от оплаты коммунальных услуг. «Были установлены рамки. Ветеран не платит за себя, за проживающего с ним нетрудоспособного члена семьи в рамках определенного метража. В 1990-е, их освободили полностью от уплаты коммунальных платежей на жилище. В итоге мы пришли к тому, что недобросовестные родственники оформляли на них дворцы, чтобы не платить налоги», — сказала специалист. Бессараб подчеркнула, что каждый регион оказывает поддержку ветеранам, исходя из собственных возможностей. «В северных регионах одни льготы, в южных — другие. Также помощь оказывают бывшие организации и предприятия, где ранее ветеран работал. Множество компаний, которые сохранили такие традиции, уже сегодня развозят подарки», — заключила член комитета по делам ветеранов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Ветераны получают дополнительные выплаты ко Дню Победы, имеют право на две пенсии, освобождение от уплаты налогов, а также скидки на проезд и коммунальные услуги. Об этом в беседе с URA.RU рассказала один из авторов этой инициативы, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Ветеранов становится все меньше, и ежегодно мы пытаемся помочь им больше. Сегодня во всех регионах РФ начались соответствующие волонтерские акции в помощь ветеранам. Это не просто подарки ко Дню великой Победы, это концерты у окон ветерана, небольшие парады, которые устраивают военнослужащие. И, конечно, это то человеческое тепло, которое так необходимо», — заявила Светлана Бессараб. Поддержку оказывают как федеральные, так и местные власти, отметила депутат. «Не только РЖД предоставляет в период 9 мая и ближайших дней возможность бесплатной поездки для ветеранов, но и в течение всего года они имеют право на бесплатный проезд или скидку на пригородном и общественном городском транспорте. Льготники ветераны освобождены от уплаты налога на имущество, земельного налога, от взносов за капремонт», — напомнила собеседница URA.RU. Парламентарий отметила особые льготы для ветеранов по медицинскому обслуживанию. «Это диспансеризация, санаторно-курортное лечение, зубопротезирование. В регионах ветераны и труженики тыла стоят на особом учете. Их по отдельной программе принимают и оказывают медицинские услуги», — добавила эксперт. «На федеральном уровне предполагается получение двух пенсий — как военнослужащим и по старости для неработающих пенсионеров. Это выплаты дополнительного характера к празднику, ко Дню Победы, например», — рассказала Бессараб. Депутат объяснила, почему не во всех регионах ветеранов полностью освобождают от оплаты коммунальных услуг. «Были установлены рамки. Ветеран не платит за себя, за проживающего с ним нетрудоспособного члена семьи в рамках определенного метража. В 1990-е, их освободили полностью от уплаты коммунальных платежей на жилище. В итоге мы пришли к тому, что недобросовестные родственники оформляли на них дворцы, чтобы не платить налоги», — сказала специалист. Бессараб подчеркнула, что каждый регион оказывает поддержку ветеранам, исходя из собственных возможностей. «В северных регионах одни льготы, в южных — другие. Также помощь оказывают бывшие организации и предприятия, где ранее ветеран работал. Множество компаний, которые сохранили такие традиции, уже сегодня развозят подарки», — заключила член комитета по делам ветеранов.