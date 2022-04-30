Символика с Z стала главной на празднике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На празднование 1 мая в парке Гагарина в Челябинске собрались более 10 тысяч человек. Об этом объявили со сцены, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Мы — великий народ, который своим трудом может сделать все что угодно. И сегодня здесь мы с вами выражаем солидарность. Солидарность нашей армии, нашему президенту, за нами правда! Мы за Россию, мы за мир, за мир без нацизма», — заявил со сцены вице-губернатор Анатолий Векшин. Также со сцены выступили председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов, руководители партийных фракций в заксобрании.

На мероприятии замечены много депутатов ЗСО, гордумы и райсоветов Челябинска, а также вице-губернатор Вадим Евдокимов, советник губернатора Владимир Мякуш, представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, партии «Справедливая Россия — За правду». В 16 часов в Челябинске начнется концерт духового оркестра, а вечером, в 22 часа, на набережной реки Миасс прогремит праздничный салют.

Первый секретарь обком КПРФ Игорь Егоров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцев поздравили Анатолий Векшин (слева) и Олег Екимов (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владимир Мякуш пришел на праздник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение у парка Гагарина на время перекрыли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В празднике приняли участие представители разных партий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За порядком следит полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU