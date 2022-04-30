30 апреля 2022
29 апреля 2022

В центре Челябинска собрались 10 тысяч человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт 1 мая. Челябинск
Символика с Z стала главной на празднике Фото:

На празднование 1 мая в парке Гагарина в Челябинске собрались более 10 тысяч человек. Об этом объявили со сцены, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Мы — великий народ, который своим трудом может сделать все что угодно. И сегодня здесь мы с вами выражаем солидарность. Солидарность нашей армии, нашему президенту, за нами правда! Мы за Россию, мы за мир, за мир без нацизма», — заявил со сцены вице-губернатор Анатолий Векшин. Также со сцены выступили председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов, руководители партийных фракций в заксобрании.

На мероприятии замечены много депутатов ЗСО, гордумы и райсоветов Челябинска, а также вице-губернатор Вадим Евдокимов, советник губернатора Владимир Мякуш, представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, партии «Справедливая Россия — За правду». В 16 часов в Челябинске начнется концерт духового оркестра, а вечером, в 22 часа, на набережной реки Миасс прогремит праздничный салют.

Концерт 1 мая. Челябинск
Первый секретарь обком КПРФ Игорь Егоров
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Концерт 1 мая. Челябинск
Челябинцев поздравили Анатолий Векшин (слева) и Олег Екимов (справа)
Фото:

Концерт 1 мая. Челябинск
Владимир Мякуш пришел на праздник
Фото:
Концерт 1 мая. Челябинск
Движение у парка Гагарина на время перекрыли
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Концерт 1 мая. Челябинск
В празднике приняли участие представители разных партий
Фото:
Концерт 1 мая. Челябинск
За порядком следит полиция
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На празднование 1 мая в парке Гагарина в Челябинске собрались более 10 тысяч человек. Об этом объявили со сцены, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы — великий народ, который своим трудом может сделать все что угодно. И сегодня здесь мы с вами выражаем солидарность. Солидарность нашей армии, нашему президенту, за нами правда! Мы за Россию, мы за мир, за мир без нацизма», — заявил со сцены вице-губернатор Анатолий Векшин. Также со сцены выступили председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов, руководители партийных фракций в заксобрании. На мероприятии замечены много депутатов ЗСО, гордумы и райсоветов Челябинска, а также вице-губернатор Вадим Евдокимов, советник губернатора Владимир Мякуш, представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, партии «Справедливая Россия — За правду». В 16 часов в Челябинске начнется концерт духового оркестра, а вечером, в 22 часа, на набережной реки Миасс прогремит праздничный салют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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