Власти Челябинска определились с программой майских праздников

Праздничные дни в Челябинске будут богаты на события Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска определились с программой мероприятий, которые продут в городе в период майских праздников. Согласно афише, утвержденной управлением культуры города, праздничные дни будут богаты на события.

1 мая с 12 до 13 часов дня в парке им. Ю.А. Гагарина пройдет митинг-концерт с участием работников предприятий. Затем начнутся народные гуляния. В 16 часов состоится концерт духового оркестра, а вечером, в 22 часа, на Набережной реки Миасс прогремит праздничный салют.

Второй день праздников жителям области предлагают провести дома, а 3 мая стартует фестиваль «Весна Победы». Также в этот день начнут работать библиотеки Челябинска. Библиотека № 22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка приглашает на выставку детских рисунков «Мы этой памяти верны», библиотека № 32 им. М. Горького организует мастер-класс по вязанию. С 4 по 8 мая в библиотеках города можно будет принять участие во множестве мероприятий.

С 6 по 9 мая пройдут спектакли в театре песка и теней «Скарабей». А 8 мая в парке Гагарина пройдет праздничный концерт духового оркестра в преддверии дня Победы. Вечером в парке покажут фильм «Летят журавли».

В День победы по городу пройдет шествие «Бессмертного полка», на Площади революции состоится торжественное построение. В челябинском кинотеатре им. А. С. Пушкина бесплатно покажут фильмы «Летят журавли», «Чтобы помнили». В кинотеатре «Знамя» состоится киномарафон документальных фильмов о Великой Отечественной войне. Закончить праздничные выходные в Челябинске предлагают походом в театр «Манекен». Там проведут аудиопроменад «Человек в театре» и показ эскиза спектакля «Топ-Топ» от дуэта NEBOLET.

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