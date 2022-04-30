Два тюменских подростка умерли от передозировки наркотиками

01 мая 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

За 2021 год в Тюменской области скончались два подростка из-за наркотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области в 2021 году скончались два подростка из-за отправления наркотиками. Об этом сообщили в областном наркодиспансере. Как пояснили в наркодиспансере, это единственные жертвы наркотиков среди несовершеннолетних за прошлый год в Тюменской области. В медучреждении отметили, что за последние два года в области нет впервые выявленных наркоманов среди несовершеннолетних. «Есть пациенты с так называемым пагубным употреблением наркотиков (они пробовали запрещенные вещества несколько раз). Таких пациентов мы берем под наблюдение, проводим профилактику, а потом они с нашего контроля снимаются», — рассказал заведующий ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» Александр Сытик порталу 72.ru. Ранее, URA.RU писало, что тюменские подростки стали чаще употреблять медицинские наркотики и алкоголь. По словам главного врача ишимского филиала ОКПБ, подобные вещества для опьянения дети выбирали из-за «удобства». Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

В Тюменской области в 2021 году скончались два подростка из-за отправления наркотиками. Об этом сообщили в областном наркодиспансере. Как пояснили в наркодиспансере, это единственные жертвы наркотиков среди несовершеннолетних за прошлый год в Тюменской области. В медучреждении отметили, что за последние два года в области нет впервые выявленных наркоманов среди несовершеннолетних. «Есть пациенты с так называемым пагубным употреблением наркотиков (они пробовали запрещенные вещества несколько раз). Таких пациентов мы берем под наблюдение, проводим профилактику, а потом они с нашего контроля снимаются», — рассказал заведующий ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» Александр Сытик порталу 72.ru. Ранее, URA.RU писало, что тюменские подростки стали чаще употреблять медицинские наркотики и алкоголь. По словам главного врача ишимского филиала ОКПБ, подобные вещества для опьянения дети выбирали из-за «удобства».