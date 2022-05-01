Первый российский банк заходит в Запорожье

01 мая 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Мелитополь договорился о заходе первого российского банка (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский ЦМРБанк готовится открыть отделения в Мелитополе Запорожской области Украины. Об этом сообщила и. о. главы города Галина Данильченко. «Мы сейчас готовим открытие первого отделения ЦМРБанка. Это будет первый российский банк. Затем планируется открытие филиалов. Они очень оперативно отреагировали, проработали, взяли наших сотрудников на обучение. Всего в городе планируется семь отделений, но будем исходить от востребованности», — передает «Интерфакс» слова Данильченко. После взятия российскими военными Мелитополя украинские банки прекратили работу. Власти города разрешили жителям не платить по взятым там кредитам. При этом соцвыплаты будут переведены на рубли. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так они пытались выдать видео из США за удары по ВС РФ. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Российский ЦМРБанк готовится открыть отделения в Мелитополе Запорожской области Украины. Об этом сообщила и. о. главы города Галина Данильченко. «Мы сейчас готовим открытие первого отделения ЦМРБанка. Это будет первый российский банк. Затем планируется открытие филиалов. Они очень оперативно отреагировали, проработали, взяли наших сотрудников на обучение. Всего в городе планируется семь отделений, но будем исходить от востребованности», — передает «Интерфакс» слова Данильченко. После взятия российскими военными Мелитополя украинские банки прекратили работу. Власти города разрешили жителям не платить по взятым там кредитам. При этом соцвыплаты будут переведены на рубли. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так они пытались выдать видео из США за удары по ВС РФ.