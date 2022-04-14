ВСУ выдали видео из США за удары по армии РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) опубликовали ролик, на котором якобы запечатлена «засада» на российские войска под Мариуполем. Как сообщает telegram-канал «Война с фейками», на самом деле на видео — кадры 2015 года из США.
«Опубликованное видео не имеет отношения к событиям на Украине. Оно снято в 2015 году в США, во время знаменитого открытия стрельбища в Кентукки Knob Creek Machine Gun Shoot. Ролики, снятые на этом мероприятии в США, настолько эффектны, что уже не первый раз попадают в фейки: в 2019 году телеканал ABC попробовал выдать их за бои в Сирии», — сообщил
Отмечается, что ранее украинские СМИ и официальные лица без проверки фактов опубликовали видео якобы «российского удара» по Николаеву. Позже выяснилось, что опубликованное видео снято в Йемене в начале февраля.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
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