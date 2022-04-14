ВСУ выдали видео из США за удары по армии РФ

14 апреля 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

ВСУ опубликовали фейк об ударе по российской армии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) опубликовали ролик, на котором якобы запечатлена «засада» на российские войска под Мариуполем. Как сообщает telegram-канал «Война с фейками», на самом деле на видео — кадры 2015 года из США. «Опубликованное видео не имеет отношения к событиям на Украине. Оно снято в 2015 году в США, во время знаменитого открытия стрельбища в Кентукки Knob Creek Machine Gun Shoot. Ролики, снятые на этом мероприятии в США, настолько эффектны, что уже не первый раз попадают в фейки: в 2019 году телеканал ABC попробовал выдать их за бои в Сирии», — сообщил telegram-канал . Отмечается, что ранее украинские СМИ и официальные лица без проверки фактов опубликовали видео якобы «российского удара» по Николаеву. Позже выяснилось, что опубликованное видео снято в Йемене в начале февраля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) опубликовали ролик, на котором якобы запечатлена «засада» на российские войска под Мариуполем. Как сообщает telegram-канал «Война с фейками», на самом деле на видео — кадры 2015 года из США. «Опубликованное видео не имеет отношения к событиям на Украине. Оно снято в 2015 году в США, во время знаменитого открытия стрельбища в Кентукки Knob Creek Machine Gun Shoot. Ролики, снятые на этом мероприятии в США, настолько эффектны, что уже не первый раз попадают в фейки: в 2019 году телеканал ABC попробовал выдать их за бои в Сирии», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что ранее украинские СМИ и официальные лица без проверки фактов опубликовали видео якобы «российского удара» по Николаеву. Позже выяснилось, что опубликованное видео снято в Йемене в начале февраля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.