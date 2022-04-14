ВСУ выдали видео из США за удары по армии РФ

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автомат, солдаты, выстрел, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, огневая точка, 201военная база, пулеметное гнездо
ВСУ опубликовали фейк об ударе по российской армии Фото:
новость из сюжета
Фейки о спецоперации России на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) опубликовали ролик, на котором якобы запечатлена «засада» на российские войска под Мариуполем. Как сообщает telegram-канал «Война с фейками», на самом деле на видео — кадры 2015 года из США.

«Опубликованное видео не имеет отношения к событиям на Украине. Оно снято в 2015 году в США, во время знаменитого открытия стрельбища в Кентукки Knob Creek Machine Gun Shoot. Ролики, снятые на этом мероприятии в США, настолько эффектны, что уже не первый раз попадают в фейки: в 2019 году телеканал ABC попробовал выдать их за бои в Сирии», — сообщил telegram-канал.

Отмечается, что ранее украинские СМИ и официальные лица без проверки фактов опубликовали видео якобы «российского удара» по Николаеву. Позже выяснилось, что опубликованное видео снято в Йемене в начале февраля.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) опубликовали ролик, на котором якобы запечатлена «засада» на российские войска под Мариуполем. Как сообщает telegram-канал «Война с фейками», на самом деле на видео — кадры 2015 года из США. «Опубликованное видео не имеет отношения к событиям на Украине. Оно снято в 2015 году в США, во время знаменитого открытия стрельбища в Кентукки Knob Creek Machine Gun Shoot. Ролики, снятые на этом мероприятии в США, настолько эффектны, что уже не первый раз попадают в фейки: в 2019 году телеканал ABC попробовал выдать их за бои в Сирии», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что ранее украинские СМИ и официальные лица без проверки фактов опубликовали видео якобы «российского удара» по Николаеву. Позже выяснилось, что опубликованное видео снято в Йемене в начале февраля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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