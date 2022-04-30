ХК «Югра» продала двух игроков в КХЛ

Два нападающих перешли в нижегородское «Торпедо» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Нападающие хоккейного клуба «Югра» Василий Атанасов и Иван Воробьев переходят в «Торпедо» Нижний Новгород за денежную компенсацию. Нижегородцы играют в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба клуба из ХМАО в социальной сети «Вконтакте».

«Парни здорово прогрессировали за последний сезон, и для дальнейшего роста им просто необходимо это повышение в статусе лиги. КХЛ станет для ребят отличной проверкой на прочность, возможностью перейти на качественно более высокий уровень, отказывать им в таком шансе мы просто не имели права», — сообщил генеральный менеджер ХК «Югра» Сергей Гусев.

Василий Атанасов большую часть прошедшего сезона провел в МХЛ, где за 54 игры забросил 39 шайб и отдал 28 передач при показателе полезности «+31». Иван Воробьев, дебютировавший в ВХЛ еще в сезоне 2019/2020, в этом году стал полноправным представителем основного состава «Югры», сыграв 37 игр в первой части чемпионата и отличившись 11 очками (5+6). Также Воробьев принял участие в 16 играх МХЛ, выступая усилением для «Мамонтов Югры» и показал отличную результативность — 15 очков (5+10).

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб из Ханты-Мансийска отказался выступать в КХЛ. По словам директора «Югры» Василия Филипенко, для этого требуется дополнительное внебюджетное финансирование.