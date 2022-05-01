Путин ввел новые санкции против граждан ЕС

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий упрощенный визовый режим для чиновников Евросоюза и других недружественных стран. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон отменяет соглашение между Россией и ЕС об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза. Аналогичные правила теперь действуют для граждан Дании, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии и Швейцарии.
Соответсвующее решение принято в ответ на недружественные действия Евросоюза и других государств в отношении России, ее граждан и юридических лиц. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Путин назвал целью санкций отмену России.
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