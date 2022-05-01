Путин ввел новые санкции против граждан ЕС

01 мая 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Путин отменил упрощенный визовый режим для граждан ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий упрощенный визовый режим для чиновников Евросоюза и других недружественных стран. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон отменяет соглашение между Россией и ЕС об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза. Аналогичные правила теперь действуют для граждан Дании, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии и Швейцарии. Соответсвующее решение принято в ответ на недружественные действия Евросоюза и других государств в отношении России, ее граждан и юридических лиц. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Путин назвал целью санкций отмену России. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий упрощенный визовый режим для чиновников Евросоюза и других недружественных стран. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон отменяет соглашение между Россией и ЕС об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза. Аналогичные правила теперь действуют для граждан Дании, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии и Швейцарии. Соответсвующее решение принято в ответ на недружественные действия Евросоюза и других государств в отношении России, ее граждан и юридических лиц. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Путин назвал целью санкций отмену России.