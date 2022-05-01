01 мая 2022

В МИД Турции пригрозили РФ ответом в случае нападения на НАТО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Турция не будет вступать в конфликт на Украине, заявил Мевлют Чавушоглу Фото:

Турция и страны НАТО готовы ответить России в случае нападения на одну из стран альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству Sabah.

«Позиция НАТО ясна. Мы не будем вступать в конфликт на Украине, но ответим, если будет хоть малейшее нападение на любого союзника», — заявил Чавушоглу.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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Турция и страны НАТО готовы ответить России в случае нападения на одну из стран альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству Sabah. «Позиция НАТО ясна. Мы не будем вступать в конфликт на Украине, но ответим, если будет хоть малейшее нападение на любого союзника», — заявил Чавушоглу. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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