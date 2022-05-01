В Перми огнем уничтожен частный дом на Кислотных дачах

Проживающие в доме покинули его еще до приезда спасателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми в микрорайоне Кислотные дачи на улице Генерала Черняховского загорелся жилой дом. Прибывшие на место пожарные, по словам очевидцев, тушили его около получаса.

«Сообщение о возгорании поступило в 11:44. На место отправились 28 человек личного состава и 7 единиц техники. Прибывшие первыми подразделения прибыли установили, что происходит горение кровли на площади приблизительно 200 квадратных метров», — передает пресс-служба прикамского МЧС.

В результате пожара никто не пострадал, двое находившихся внутри эвакуировались самостоятельно. Пожар ликвидировали в 12:16. Сотрудники надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку по факту возгорания.

Ранее URA.RU сообщало о гибели двух людей на пожаре в Перми. Тела пенсионеров были обнаружены пожарными во время тушения огня в селе Бым Кунгурского муниципального округа.