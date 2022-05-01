01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

В Перми огнем уничтожен частный дом на Кислотных дачах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
Проживающие в доме покинули его еще до приезда спасателей Фото:

В Перми в микрорайоне Кислотные дачи на улице Генерала Черняховского загорелся жилой дом. Прибывшие на место пожарные, по словам очевидцев, тушили его около получаса.

«Сообщение о возгорании поступило в 11:44. На место отправились 28 человек личного состава и 7 единиц техники. Прибывшие первыми подразделения прибыли установили, что происходит горение кровли на площади приблизительно 200 квадратных метров», — передает пресс-служба прикамского МЧС.

В результате пожара никто не пострадал, двое находившихся внутри эвакуировались самостоятельно. Пожар ликвидировали в 12:16. Сотрудники надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку по факту возгорания.

Ранее URA.RU сообщало о гибели двух людей на пожаре в Перми. Тела пенсионеров были обнаружены пожарными во время тушения огня в селе Бым Кунгурского муниципального округа.

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В Перми в микрорайоне Кислотные дачи на улице Генерала Черняховского загорелся жилой дом. Прибывшие на место пожарные, по словам очевидцев, тушили его около получаса. «Сообщение о возгорании поступило в 11:44. На место отправились 28 человек личного состава и 7 единиц техники. Прибывшие первыми подразделения прибыли установили, что происходит горение кровли на площади приблизительно 200 квадратных метров», — передает пресс-служба прикамского МЧС. В результате пожара никто не пострадал, двое находившихся внутри эвакуировались самостоятельно. Пожар ликвидировали в 12:16. Сотрудники надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку по факту возгорания. Ранее URA.RU сообщало о гибели двух людей на пожаре в Перми. Тела пенсионеров были обнаружены пожарными во время тушения огня в селе Бым Кунгурского муниципального округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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