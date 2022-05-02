Челябинский военный обманом убедил курганцев спилить 27 деревьев

02 мая 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Военнослужащий не имел документов на вырубку деревьев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военнослужащий из Челябинской области без разрешения получил 27 деревьев в Зауралье. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, для осуществления своего плана военный заплатил местным жителям, которые, не зная об отсутствии документов, спилили деревья. «Не получая соответствующего разрешения на рубку деревьев, военнослужащий предложил троим гражданам за денежное вознаграждение произвести рубку лесных насаждений, обманув последних относительно наличия у него необходимых документов. Те согласились и, используя бензопилы, спилили 23 сырорастущих березы, общим объемом 42,07 кубических метра и четыре осины, общим объемом 6,138 куба», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В суде добавили, что после вырубки леса военнослужащий вывез деревья к своему дому и заготовил из них дрова, часть из которых продал, а другую часть использовал в личных целях. Таким образом, своими действиями он причинил материальный ущерб государству на общую сумму 337 990 рублей, который впоследствии был возмещен. Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Оглашение приговора состоялось в присутствии личного состава войсковой части. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» .

Военнослужащий из Челябинской области без разрешения получил 27 деревьев в Зауралье. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, для осуществления своего плана военный заплатил местным жителям, которые, не зная об отсутствии документов, спилили деревья. «Не получая соответствующего разрешения на рубку деревьев, военнослужащий предложил троим гражданам за денежное вознаграждение произвести рубку лесных насаждений, обманув последних относительно наличия у него необходимых документов. Те согласились и, используя бензопилы, спилили 23 сырорастущих березы, общим объемом 42,07 кубических метра и четыре осины, общим объемом 6,138 куба», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В суде добавили, что после вырубки леса военнослужащий вывез деревья к своему дому и заготовил из них дрова, часть из которых продал, а другую часть использовал в личных целях. Таким образом, своими действиями он причинил материальный ущерб государству на общую сумму 337 990 рублей, который впоследствии был возмещен. Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Оглашение приговора состоялось в присутствии личного состава войсковой части.