Депутат Алехин предложил вернуть трудоустройство по распределению

03 мая 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

Трудоустройство по распределению поможет в борьбе с безработицей, считает депутат Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 В России следует вернуть трудоустройство по распределению после окончания вуза, особенно это должно касаться специальностей, которые задействованы в оборонной промышленности страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. «Трудоустройство по распределению требуется во всем, что связано с оборонным комплексом. Все, что связано непосредственно с производством, с дорогами, с мостами, с метро, с оборонным комплексом. Это делать необходимо. Юристы, экономисты — потихоньку этот тренд отходит. Они, конечно, необходимы, готовить их надо, но не столько, сколько в 1990-е годы», — сказал Андрей Алехин. Собеседник агентства отметил, при нынешнем санкционном давлении Запада на Россию это решение будет правильным. «К этому надо возвращаться. Я помню, как нам это не нравилось, но тогда на каждом заборе было написано: „требуется“ и устроиться было не проблемой. Распределение было четким — три года обязан отработать после окончания высшего учебного заведения или после среднего специального учебного заведения. Это нормально, это правильно, а учитывая ситуацию с безработицей, надо этот вопрос решать», — объяснил парламентарий. Он добавил, что также следует вернуться к пятилетнему обучению в вузах. Алехин подчеркнул, что если молодой специалист не работает в своей профессии, то все его знания, полученные в вузе, теряются. «Если молодой человек не работает по специальности, он просто деквалифицируется и работает кем попало. Он ищет другую работу, хотя государство его готовило к другим должностям», — уточнил член комитета Госдумы по труду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В России следует вернуть трудоустройство по распределению после окончания вуза, особенно это должно касаться специальностей, которые задействованы в оборонной промышленности страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. «Трудоустройство по распределению требуется во всем, что связано с оборонным комплексом. Все, что связано непосредственно с производством, с дорогами, с мостами, с метро, с оборонным комплексом. Это делать необходимо. Юристы, экономисты — потихоньку этот тренд отходит. Они, конечно, необходимы, готовить их надо, но не столько, сколько в 1990-е годы», — сказал Андрей Алехин. Собеседник агентства отметил, при нынешнем санкционном давлении Запада на Россию это решение будет правильным. «К этому надо возвращаться. Я помню, как нам это не нравилось, но тогда на каждом заборе было написано: „требуется“ и устроиться было не проблемой. Распределение было четким — три года обязан отработать после окончания высшего учебного заведения или после среднего специального учебного заведения. Это нормально, это правильно, а учитывая ситуацию с безработицей, надо этот вопрос решать», — объяснил парламентарий. Он добавил, что также следует вернуться к пятилетнему обучению в вузах. Алехин подчеркнул, что если молодой специалист не работает в своей профессии, то все его знания, полученные в вузе, теряются. «Если молодой человек не работает по специальности, он просто деквалифицируется и работает кем попало. Он ищет другую работу, хотя государство его готовило к другим должностям», — уточнил член комитета Госдумы по труду.