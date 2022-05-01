В Екатеринбурге проходит памятная акция «Одесская Хатынь». Фото

02 мая 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге проходит акция «Одесская Хатынь», которую посвятили погибшим в Доме профсоюзов в Одессе Фото: читатели URA.RU В Екатеринбурге стартовала памятная акция «Одесская Хатынь». Горожане вспоминают людей, погибших в результате поджога нацистами Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В Екатеринбурге проходит акция „Одесская Хатынь“, которую посвятили погибшим в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Горожане приносят цветы и зажигают свечи», — рассказывают читатели агентства. Семь лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошло массовое убийство пророссийски настроенных жителей. В ту весну в городе сформировалось народное движение, готовое противостоять радикальным националистам. Противники Евромайдана проводили бессрочный митинг на Куликовом поле, разбив там палаточный лагерь. Перед футбольным матчем в город нахлынули фанаты, а с ними националисты. В центре города начались беспорядки. Часть антимайдановцев вынуждена была укрыться в Доме профсоюзов. Он был обстрелян и подожжен. Людей, выпрыгивающих из пылающих окон, «снимали» снайперы или добивали на земле ногами. Тогда погибли 42 человека, а еще шестеро были убиты на улицах. 2 мая вошло в историю Одессы как самый черный день, ставший переломным моментом в политическом кризисе на Украине. Фото: читатели URA.RU Фото: читатели URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге стартовала памятная акция «Одесская Хатынь». Горожане вспоминают людей, погибших в результате поджога нацистами Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В Екатеринбурге проходит акция „Одесская Хатынь“, которую посвятили погибшим в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Горожане приносят цветы и зажигают свечи», — рассказывают читатели агентства. Семь лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошло массовое убийство пророссийски настроенных жителей. В ту весну в городе сформировалось народное движение, готовое противостоять радикальным националистам. Противники Евромайдана проводили бессрочный митинг на Куликовом поле, разбив там палаточный лагерь. Перед футбольным матчем в город нахлынули фанаты, а с ними националисты. В центре города начались беспорядки. Часть антимайдановцев вынуждена была укрыться в Доме профсоюзов. Он был обстрелян и подожжен. Людей, выпрыгивающих из пылающих окон, «снимали» снайперы или добивали на земле ногами. Тогда погибли 42 человека, а еще шестеро были убиты на улицах. 2 мая вошло в историю Одессы как самый черный день, ставший переломным моментом в политическом кризисе на Украине.