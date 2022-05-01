01 мая 2022

В Екатеринбурге проходит памятная акция «Одесская Хатынь». Фото

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В Екатеринбурге проходит акция «Одесская Хатынь», которую посвятили погибшим в Доме профсоюзов в Одессе Фото:

В Екатеринбурге стартовала памятная акция «Одесская Хатынь». Горожане вспоминают людей, погибших в результате поджога нацистами Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«В Екатеринбурге проходит акция „Одесская Хатынь“, которую посвятили погибшим в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Горожане приносят цветы и зажигают свечи», — рассказывают читатели агентства.

Семь лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошло массовое убийство пророссийски настроенных жителей. В ту весну в городе сформировалось народное движение, готовое противостоять радикальным националистам. Противники Евромайдана проводили бессрочный митинг на Куликовом поле, разбив там палаточный лагерь. Перед футбольным матчем в город нахлынули фанаты, а с ними националисты. В центре города начались беспорядки. Часть антимайдановцев вынуждена была укрыться в Доме профсоюзов. Он был обстрелян и подожжен. Людей, выпрыгивающих из пылающих окон, «снимали» снайперы или добивали на земле ногами. Тогда погибли 42 человека, а еще шестеро были убиты на улицах. 2 мая вошло в историю Одессы как самый черный день, ставший переломным моментом в политическом кризисе на Украине.

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В Екатеринбурге стартовала памятная акция «Одесская Хатынь». Горожане вспоминают людей, погибших в результате поджога нацистами Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В Екатеринбурге проходит акция „Одесская Хатынь“, которую посвятили погибшим в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Горожане приносят цветы и зажигают свечи», — рассказывают читатели агентства. Семь лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошло массовое убийство пророссийски настроенных жителей. В ту весну в городе сформировалось народное движение, готовое противостоять радикальным националистам. Противники Евромайдана проводили бессрочный митинг на Куликовом поле, разбив там палаточный лагерь. Перед футбольным матчем в город нахлынули фанаты, а с ними националисты. В центре города начались беспорядки. Часть антимайдановцев вынуждена была укрыться в Доме профсоюзов. Он был обстрелян и подожжен. Людей, выпрыгивающих из пылающих окон, «снимали» снайперы или добивали на земле ногами. Тогда погибли 42 человека, а еще шестеро были убиты на улицах. 2 мая вошло в историю Одессы как самый черный день, ставший переломным моментом в политическом кризисе на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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