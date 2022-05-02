Французский министр: Европа отказывается платить за газ в рублях

Евросоюз продолжит платить за газ в евро и долларах, заявила Барбара Помпили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Евросоюза единодушны в стремлении платить за российский газ в евро. Об этом заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили. Она подчеркнула, что Евросоюз не позволит «навязать» односторонние изменения в контрактах.

«Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты [по российскому газу] в евро и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах. Мы продолжим платить в евро за те контракты, которые были заключены в евро, и в долларах — за контракты, которые были изначально в долларах», — цитирует Барбару Помпили РИА «Новости».

По ее словам, совет министр Евросоюза по энергетике солидарен с Софией и Варшавой, которые первыми отказались от российского газа. Помпили также назвала «неприемлемым» решение России прекратить поставки топлива в Польшу и Болгарию.

Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива Польше и Болгарии — обе страны отказались платить за него в рублях. При этом в компании сообщили, что Варшава публично отказалась от российского газа, но продолжает покупать его через Германию, пишет RT. При этом ряд стран уже согласились покупать газ за рубли, сообщили в Кремле. Оплата по новой схеме пройдет в мае, сообщает агентство Nation News.

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