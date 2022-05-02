Шольц заявил, что не может посетить Киев из-за решения Зеленского

Владимир Зеленский допустил ошибку, когда запретил главе ФРГ приезжать в Киев, заявил Олаф ШольцФото: Bundesregierung\Kugler
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может посетить Украину из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский отказал главе ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру во встрече. Об этом он рассказал немецкому телеканалу ZDF.
Олаф Шольц заявил, что его визиту в Киев «мешает» отказ Владимира Зеленского от встречи с Франком-Вальтером Штайнмаером. По его словам, «это событие стоит поперек дороги».
Канцлер ФРГ заявил, что Зеленский поступил неправильно, приняв такое решение. «Не должно быть так, что стране, оказывающей столько военной и экономической помощи, необходимой для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать», — резюмировал Шольц.
Ранее сообщалось, что украинский лидер отказался встречаться с Штайнмайером из-за его «тесных связей с Россией». Эту информацию подтвердил и сам президент Германии, передает телеканал 360. Шольц отметил, что отказ Зеленского в визите Штайнмайеру сбил его с толку, передает RT.
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может посетить Украину из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский отказал главе ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру во встрече. Об этом он рассказал немецкому телеканалу ZDF. Олаф Шольц заявил, что его визиту в Киев «мешает» отказ Владимира Зеленского от встречи с Франком-Вальтером Штайнмаером. По его словам, «это событие стоит поперек дороги». Канцлер ФРГ заявил, что Зеленский поступил неправильно, приняв такое решение. «Не должно быть так, что стране, оказывающей столько военной и экономической помощи, необходимой для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать», — резюмировал Шольц. Ранее сообщалось, что украинский лидер отказался встречаться с Штайнмайером из-за его «тесных связей с Россией». Эту информацию подтвердил и сам президент Германии, передает телеканал 360. Шольц отметил, что отказ Зеленского в визите Штайнмайеру сбил его с толку, передает RT.