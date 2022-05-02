02 мая 2022

Шольц заявил, что не может посетить Киев из-за решения Зеленского

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
Владимир Зеленский допустил ошибку, когда запретил главе ФРГ приезжать в Киев, заявил Олаф Шольц Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может посетить Украину из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский отказал главе ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру во встрече. Об этом он рассказал немецкому телеканалу ZDF.

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Олаф Шольц заявил, что его визиту в Киев «мешает» отказ Владимира Зеленского от встречи с Франком-Вальтером Штайнмаером. По его словам, «это событие стоит поперек дороги».

Канцлер ФРГ заявил, что Зеленский поступил неправильно, приняв такое решение. «Не должно быть так, что стране, оказывающей столько военной и экономической помощи, необходимой для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать», — резюмировал Шольц.

Ранее сообщалось, что украинский лидер отказался встречаться с Штайнмайером из-за его «тесных связей с Россией». Эту информацию подтвердил и сам президент Германии, передает телеканал 360. Шольц отметил, что отказ Зеленского в визите Штайнмайеру сбил его с толку, передает RT.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может посетить Украину из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский отказал главе ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру во встрече. Об этом он рассказал немецкому телеканалу ZDF. Олаф Шольц заявил, что его визиту в Киев «мешает» отказ Владимира Зеленского от встречи с Франком-Вальтером Штайнмаером. По его словам, «это событие стоит поперек дороги». Канцлер ФРГ заявил, что Зеленский поступил неправильно, приняв такое решение. «Не должно быть так, что стране, оказывающей столько военной и экономической помощи, необходимой для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать», — резюмировал Шольц. Ранее сообщалось, что украинский лидер отказался встречаться с Штайнмайером из-за его «тесных связей с Россией». Эту информацию подтвердил и сам президент Германии, передает телеканал 360. Шольц отметил, что отказ Зеленского в визите Штайнмайеру сбил его с толку, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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