К чему приведет демарш Украины против Германии

Политологи: США использовали Зеленского для ужесточения антироссийской риторики

15 апреля 2022 в 02:40 Размер текста - 17 +

Отказ президента Украины от встречи Владимира Зеленского с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером может привести к расколу антироссийской коалиции Фото: Официальный сайт президента Украины статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Демарш президента Украины Владимира Зеленского, который отказался от встречи с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, спровоцировали США, заявили URA.RU международные эксперты. По их мнению, Америка усиливает внутриэлитный конфликт в Германии, чтобы спровоцировать ужесточение риторики и позиции ФРГ по отношению к РФ. Однако решение Зеленского грозит расколом всей европейской антироссийской коалиции, считают политологи. Как слова Зеленского восприняли в Германии? Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер получил отказ от своего украинского коллеги Владимира Зеленского из-за тесных связей с Россией Фото: Анна Майорова © URA.RU Посетить Украину Штайнмайер планировал 12 апреля вместе с лидерами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Однако президент Зеленский отказался его принять, по данным таблоида Bild, «из-за тесных связей с Россией». Так, Штайнмайеру ставилось в вину, то он поддерживал строительство газопровода «Северный поток — 2», будучи главой МИД ФРГ, и выстраивал доброжелательные отношения с Москвой. В Германии сочли такой избирательный подход Зеленского деструктивным, говорит эксперт по ЕС Центра стратегических оценок и прогнозов Камран Гасанов. Немцы не простят Зеленскому такой унизительный демарш по отношению к президенту Штайнмайеру, соглашается с коллегой ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин. «Это дипломатически и политически, да и морально просто неприемлемо. В прежние времена Германия прекратила бы всякие отношения с Украиной за такое унижение. С точки зрения национальных интересов ФРГ такой шаг Зеленского — это пощечина, плевок в лицо», — отмечает эксперт. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек назвал решение Киева в отношении Штайнмайера «дипломатической ошибкой», сообщает издание ZDF. «Федеральный президент — это Германия», — сказал Хабек. Почему Шольц не поехал на Украину? Канцлер Германии Олаф Шольц не может поехать на Украину: это негативно скажется на авторитете президента ФРГ Фото: Bundesregierung\Denzel «Крушением дипломатическим поезда» назвал отмену Украиной визита Штайнмайера в интервью немецкому телевидению WELT эксперт по внешней политике партии «Свободных демократов» Александр Граф Ламбсдорф. По его словам, в этой ситуации президента не мог заменить Олаф Шольц, поскольку это негативно скажется на авторитете Штайнмайера. «С дипломатической точки зрения совершенно ясно, что в данный момент канцлер не может управлять [переговорным процессом] — это было бы оскорблением одним конституционным органом ФРГ другого», — объяснил Ламбсдорф. Сам Шольц в интервью изданию rbb24 Inforadio подтвердил, что пока не планирует визит. В качестве аргумента он привел регулярные телефонные разговоры с Зеленским. Однако канцлер назвал отказ Киева от приема Штайнмайера «раздражающим фактором». Своими действиями Киев навредил отношениям с Германией, полагает политолог Камран Гасанов. «Шольц собирался поехать на Украину вместе с другими европейскими лидерами, но запрет на въезд президента Германии, хотя и не являющегося главным политическим актором в стране [в силу слабых позиций], может сделать невозможным и его визит в Киев», — говорит Гасанов. Какое значение имеет в Германии Шольц? При канцлере Ангеле Меркель Киев вряд ли позволил себе такой выпад, считают эксперты Фото: bundeskanzlerin.de Канцлер Шольц политически слабая фигура в Германии, считает директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. В отличие от своей предшественницы Ангелы Меркель, он «не может проводить нейтральной от США политики, чтобы это создавало баланс сил в Европе». Шольц не самостоятелен и подвержен сильному влиянию со стороны США, собственно, как и Зеленский, продолжает эксперт. Такая позиция ослабляет позиции и Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера, и его собственные. По данным социологического исследования Infratest dimap, их рейтинги просели с момента осенних парламентских выборов: СДПГ поддерживают всего около 20% (было более 25%), Шольц потерял 17%, получив поддержку только 43% респондентов. С приходом к власти в 2021 году канцлеру так и не удалось создать крепкую коалицию в правительстве. На сентябрьских выборах в бундестаг СДПГ Шольца получила 25,7% голосов. Но, чтобы возглавить правительство, ему пришлось заключить коалиционное соглашение с «Зелеными», занявшими третье место (14,8%), и Свободной демократической партии Германии (СвДПГ, 11,5%). В отличие от СДПГ, «Зеленые» и «Свободные демократы» занимают жесткую антироссийскую позицию. Кроме того, отмечает эксперт Камран Гасанов, против РФ настроена и глава МИД Германии Анналена Бербок («зеленые»). Разница во взглядах на отношения с Россией и Украиной все больше раскалывает коалицию. Внутри германских элит единства вокруг позиции по Украине нет, а нерешительность канцлера Олафа Шольца вызывает критику со стороны политических оппонентов Фото: Алена Полозова © URA.RU Канцлер Шольц постоянно подвергается критике из-за своей позиции в отношении Украины. Один из лидеров «Зеленых» Антон Хофрейтер (побывал на Украине 12 апреля вместе с экспертом во внешней политике Майклом Ротом и главой комитета по обороне Мари-Агнес Страк-Циммерманн) призывает руководство Германии начать поставлять тяжелое вооружение Украине и отказаться от блокирования решения о введении эмбарго на поставку нефти и угля из России. При этом в программе «RTL Direkt» он обвинил канцлера в отсутствии лидерства в политике по отношению Украины. Хофрейтер заявил, что такая позиция Шольца приведет к потере «большого престижа» среди соседей Германии по ЕС. «Проблема в канцелярии», — приводит слова политика газета «Spiegel». Критикуют Шольца и в Свободной демократической партии Германии. Ее представитель Страк-Циммерманн заявила о слабости руководства Шольца. «Он должен четко заявить, чего он хочет. И тогда министерства также могут действовать скоординировано. Но каждый делает свое дело. И, конечно, это невозможно», — заявила политик телеканалу «Мир». Почему Зеленский не критикует Макрона? В отличие от Штайнмайера, французский лидер Эммануэль Макрон не критикуется Зеленским и сотрудниками его офиса за слова о том, что русские и украинцы — братские народы, и который не отказался назвать спецоперацию РФ на Украине геноцидом. Эксперты объясняют это тем, что Украине, а точнее США, Макрон нужен для победы во втором туре президентских выборов, который состоится 24 апреля. «Если к власти придет Марин Ле Пен [второй кандидат-лидер], это ослабит влияние США на Францию. В отношении Франции американцы проводят поэтому более осторожную политику и предоставляют ей большую свободу действий, чем Германии, которая полностью управляема США», — поясняет политолог Владимир Евсеев. Новость по теме Кандидат в президенты Франции назвала Крым российским По словам эксперта, если к власти во Франции придет Ле Пен, это может повлечь смену европейских элит. Эти процессы коснутся Италии, которая занимает умеренную позицию по отношению к ситуации на Украине. И к ним подключатся нейтральная Венгрия, пророссийская Сербия и другие страны. «Жесткого антироссийского фронта в Европе нет. Поэтому, если начнется смена элит на те, которые будут беспокоиться о национальных интересах, а не следовать американской политике, желание поиска компромисса с Россией у европейских стран будет усиливаться», — убежден Евсеев. Есть риск поссориться не только с Францией, но и с Италией, Португалией, Испанией, для которых основной интерес представляет не Украина и Восточная Европа, а Средиземноморье и Африка, подтверждает политолог Камран Гасанов. Поэтому Зеленский предпочел ударить по «слабому звену» (с точки зрения устойчивости внутренней политической системы) в ЕС. Но это может привести к тому, что Германия вообще отойдет в сторону от украинской темы, считает Гасанов. «Тогда пострадает не только Украина, но и антироссийская солидарность, антироссийский фронт. Здесь Зеленский играет роль шпиона [президента РФ] Путина и делает максимум для того, чтобы реализовать наши мечты о расколе НАТО и ЕС», — говорит эксперт. Какую цель преследовал Зеленский? Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на непрекращающейся поставке вооружений Фото: Официальный сайт президента Украины В украинский конфликт Зеленский пытается втянуть наиболее сильных европейских игроков, подтверждает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Кроме Германии, это Франция и Великобритания. Карт-бланш на это дали США, которые позволили ему «самоутверждаться на европейской поляне». По мнению политолога Владимира Евсеева, одновременно Зеленский по указке Белого дома пытается расколоть политические элиты Германии как одного из лидеров Евросоюза. «США не хотят допускать немцев к вопросам по Украине [чтобы Германия не стала главной страной в Европе, и американцы единолично влияли на политику ЕС]», — считает Евсеев. Но, по словам военного эксперта Александра Михайлова, Шольц это понимает. И «не хочет делать Украину клином внутренней политики Германии». 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Демарш президента Украины Владимира Зеленского, который отказался от встречи с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, спровоцировали США, заявили URA.RU международные эксперты. По их мнению, Америка усиливает внутриэлитный конфликт в Германии, чтобы спровоцировать ужесточение риторики и позиции ФРГ по отношению к РФ. Однако решение Зеленского грозит расколом всей европейской антироссийской коалиции, считают политологи. Как слова Зеленского восприняли в Германии? Посетить Украину Штайнмайер планировал 12 апреля вместе с лидерами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Однако президент Зеленский отказался его принять, по данным таблоида Bild, «из-за тесных связей с Россией». Так, Штайнмайеру ставилось в вину, то он поддерживал строительство газопровода «Северный поток — 2», будучи главой МИД ФРГ, и выстраивал доброжелательные отношения с Москвой. В Германии сочли такой избирательный подход Зеленского деструктивным, говорит эксперт по ЕС Центра стратегических оценок и прогнозов Камран Гасанов. Немцы не простят Зеленскому такой унизительный демарш по отношению к президенту Штайнмайеру, соглашается с коллегой ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин. «Это дипломатически и политически, да и морально просто неприемлемо. В прежние времена Германия прекратила бы всякие отношения с Украиной за такое унижение. С точки зрения национальных интересов ФРГ такой шаг Зеленского — это пощечина, плевок в лицо», — отмечает эксперт. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек назвал решение Киева в отношении Штайнмайера «дипломатической ошибкой», сообщает издание ZDF. «Федеральный президент — это Германия», — сказал Хабек. Почему Шольц не поехал на Украину? «Крушением дипломатическим поезда» назвал отмену Украиной визита Штайнмайера в интервью немецкому телевидению WELT эксперт по внешней политике партии «Свободных демократов» Александр Граф Ламбсдорф. По его словам, в этой ситуации президента не мог заменить Олаф Шольц, поскольку это негативно скажется на авторитете Штайнмайера. «С дипломатической точки зрения совершенно ясно, что в данный момент канцлер не может управлять [переговорным процессом] — это было бы оскорблением одним конституционным органом ФРГ другого», — объяснил Ламбсдорф. Сам Шольц в интервью изданию rbb24 Inforadio подтвердил, что пока не планирует визит. В качестве аргумента он привел регулярные телефонные разговоры с Зеленским. Однако канцлер назвал отказ Киева от приема Штайнмайера «раздражающим фактором». Своими действиями Киев навредил отношениям с Германией, полагает политолог Камран Гасанов. «Шольц собирался поехать на Украину вместе с другими европейскими лидерами, но запрет на въезд президента Германии, хотя и не являющегося главным политическим актором в стране [в силу слабых позиций], может сделать невозможным и его визит в Киев», — говорит Гасанов. Какое значение имеет в Германии Шольц? Канцлер Шольц политически слабая фигура в Германии, считает директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. В отличие от своей предшественницы Ангелы Меркель, он «не может проводить нейтральной от США политики, чтобы это создавало баланс сил в Европе». Шольц не самостоятелен и подвержен сильному влиянию со стороны США, собственно, как и Зеленский, продолжает эксперт. Такая позиция ослабляет позиции и Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера, и его собственные. По данным социологического исследования Infratest dimap, их рейтинги просели с момента осенних парламентских выборов: СДПГ поддерживают всего около 20% (было более 25%), Шольц потерял 17%, получив поддержку только 43% респондентов. С приходом к власти в 2021 году канцлеру так и не удалось создать крепкую коалицию в правительстве. На сентябрьских выборах в бундестаг СДПГ Шольца получила 25,7% голосов. Но, чтобы возглавить правительство, ему пришлось заключить коалиционное соглашение с «Зелеными», занявшими третье место (14,8%), и Свободной демократической партии Германии (СвДПГ, 11,5%). В отличие от СДПГ, «Зеленые» и «Свободные демократы» занимают жесткую антироссийскую позицию. Кроме того, отмечает эксперт Камран Гасанов, против РФ настроена и глава МИД Германии Анналена Бербок («зеленые»). Разница во взглядах на отношения с Россией и Украиной все больше раскалывает коалицию. Канцлер Шольц постоянно подвергается критике из-за своей позиции в отношении Украины. Один из лидеров «Зеленых» Антон Хофрейтер (побывал на Украине 12 апреля вместе с экспертом во внешней политике Майклом Ротом и главой комитета по обороне Мари-Агнес Страк-Циммерманн) призывает руководство Германии начать поставлять тяжелое вооружение Украине и отказаться от блокирования решения о введении эмбарго на поставку нефти и угля из России. При этом в программе «RTL Direkt» он обвинил канцлера в отсутствии лидерства в политике по отношению Украины. Хофрейтер заявил, что такая позиция Шольца приведет к потере «большого престижа» среди соседей Германии по ЕС. «Проблема в канцелярии», — приводит слова политика газета «Spiegel». Критикуют Шольца и в Свободной демократической партии Германии. Ее представитель Страк-Циммерманн заявила о слабости руководства Шольца. «Он должен четко заявить, чего он хочет. И тогда министерства также могут действовать скоординировано. Но каждый делает свое дело. И, конечно, это невозможно», — заявила политик телеканалу «Мир». Почему Зеленский не критикует Макрона? В отличие от Штайнмайера, французский лидер Эммануэль Макрон не критикуется Зеленским и сотрудниками его офиса за слова о том, что русские и украинцы — братские народы, и который не отказался назвать спецоперацию РФ на Украине геноцидом. Эксперты объясняют это тем, что Украине, а точнее США, Макрон нужен для победы во втором туре президентских выборов, который состоится 24 апреля. «Если к власти придет Марин Ле Пен [второй кандидат-лидер], это ослабит влияние США на Францию. В отношении Франции американцы проводят поэтому более осторожную политику и предоставляют ей большую свободу действий, чем Германии, которая полностью управляема США», — поясняет политолог Владимир Евсеев. По словам эксперта, если к власти во Франции придет Ле Пен, это может повлечь смену европейских элит. Эти процессы коснутся Италии, которая занимает умеренную позицию по отношению к ситуации на Украине. И к ним подключатся нейтральная Венгрия, пророссийская Сербия и другие страны. «Жесткого антироссийского фронта в Европе нет. Поэтому, если начнется смена элит на те, которые будут беспокоиться о национальных интересах, а не следовать американской политике, желание поиска компромисса с Россией у европейских стран будет усиливаться», — убежден Евсеев. Есть риск поссориться не только с Францией, но и с Италией, Португалией, Испанией, для которых основной интерес представляет не Украина и Восточная Европа, а Средиземноморье и Африка, подтверждает политолог Камран Гасанов. Поэтому Зеленский предпочел ударить по «слабому звену» (с точки зрения устойчивости внутренней политической системы) в ЕС. Но это может привести к тому, что Германия вообще отойдет в сторону от украинской темы, считает Гасанов. «Тогда пострадает не только Украина, но и антироссийская солидарность, антироссийский фронт. Здесь Зеленский играет роль шпиона [президента РФ] Путина и делает максимум для того, чтобы реализовать наши мечты о расколе НАТО и ЕС», — говорит эксперт. Какую цель преследовал Зеленский? В украинский конфликт Зеленский пытается втянуть наиболее сильных европейских игроков, подтверждает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Кроме Германии, это Франция и Великобритания. Карт-бланш на это дали США, которые позволили ему «самоутверждаться на европейской поляне». По мнению политолога Владимира Евсеева, одновременно Зеленский по указке Белого дома пытается расколоть политические элиты Германии как одного из лидеров Евросоюза. «США не хотят допускать немцев к вопросам по Украине [чтобы Германия не стала главной страной в Европе, и американцы единолично влияли на политику ЕС]», — считает Евсеев. Но, по словам военного эксперта Александра Михайлова, Шольц это понимает. И «не хочет делать Украину клином внутренней политики Германии».