В Италии объяснили, почему РФ при Путине стала «врагом» Запада

03 мая 2022 в 08:08 Размер текста - 17 +

США преследуют прагматичные цели, способствуя разрыву между РФ и Евросоюзом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Соединенные штаты продолжают усиливать разрыв между Россией и Европой после падения Берлинской стены, при президентстве Владимира Путина, чтобы получить приоритет в поставках энергоресурсов для Евросоюза. Об этом в своей статье для Nicola Porro заявил итальянский писатель и журналист Рино Каммиллери. «Чтобы понять, почему Россия после падения Берлинской стены при Путине вновь стала „врагом“, ответ необходимо искать в истории. С каждым разом становится все очевиднее, что США делают ставку на энергетическое оружие для достижения своей стратегической цели создать глубокую пропасть между Евросоюзом и Россией», — написал Каммиллери. По мнению журналиста, в случае отказа от российского газа, Европа, «напичканная американскими и натовскими военными базами», будет вынуждена покупать сланцевый газ США, добываемый методом гидравлического разрыва пласта и транспортируемый по воде. «США не могут предложить энергоносители по конкурентноспособной цене, но зато у них в руках большая дубинка», — заявил писатель. Стремление США перевести страны ЕС на дорогостоящие американские энергоресурсы подтверждает и тот факт, что «Вашингтон начал бить тревогу по поводу российской спецоперации на Украине через два месяца после завершения строительства нового газопровода «Северный поток — 2», — привел цитату из исследования журналиста Джанандреа Гайяни автор. Он также отметил, что еще в 2014 году »[бывший президент США] Барак Обама призывал европейских союзников больше не покупать российский газ и получать поставки из США». Ранее Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки российского газа и нефти. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин в ответ на беспрецедентные санкции Запада объявил о решении продавать газ «недружественным странам» только за рубли. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств начали вводить масштабные санкции против РФ из-за российской спецоперации на Украине. Глава государства отмечал, что санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и лишь обострилось в последние месяцы. Целью этих ограничений, считает президент, является отмена России, как государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Соединенные штаты продолжают усиливать разрыв между Россией и Европой после падения Берлинской стены, при президентстве Владимира Путина, чтобы получить приоритет в поставках энергоресурсов для Евросоюза. Об этом в своей статье для Nicola Porro заявил итальянский писатель и журналист Рино Каммиллери. «Чтобы понять, почему Россия после падения Берлинской стены при Путине вновь стала „врагом“, ответ необходимо искать в истории. С каждым разом становится все очевиднее, что США делают ставку на энергетическое оружие для достижения своей стратегической цели создать глубокую пропасть между Евросоюзом и Россией», — написал Каммиллери. По мнению журналиста, в случае отказа от российского газа, Европа, «напичканная американскими и натовскими военными базами», будет вынуждена покупать сланцевый газ США, добываемый методом гидравлического разрыва пласта и транспортируемый по воде. «США не могут предложить энергоносители по конкурентноспособной цене, но зато у них в руках большая дубинка», — заявил писатель. Стремление США перевести страны ЕС на дорогостоящие американские энергоресурсы подтверждает и тот факт, что «Вашингтон начал бить тревогу по поводу российской спецоперации на Украине через два месяца после завершения строительства нового газопровода «Северный поток — 2», — привел цитату из исследования журналиста Джанандреа Гайяни автор. Он также отметил, что еще в 2014 году »[бывший президент США] Барак Обама призывал европейских союзников больше не покупать российский газ и получать поставки из США». Ранее Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки российского газа и нефти. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин в ответ на беспрецедентные санкции Запада объявил о решении продавать газ «недружественным странам» только за рубли. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств начали вводить масштабные санкции против РФ из-за российской спецоперации на Украине. Глава государства отмечал, что санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и лишь обострилось в последние месяцы. Целью этих ограничений, считает президент, является отмена России, как государства.