В челябинском кафе расстреляли хоккеиста

Потерпевший был убит из охотничьего ружья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Брединском районе (Челябинская область) 2 мая в кафе был убит несколькими выстрелами из ружья 26-летний мужчина. Информацию об этом URA.RU подтвердил старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Владимир Шишков. Как сообщают пользователи соцсетей, погибший был игроком местной хоккейной команды.

«Убийство произошло рано утром в баре „Перекресток“ в селе Бреды. В ходе распития спиртного двое местных жителей, которые были знакомы между собой, поссорились. После этого один из них ушел домой, вернулся с охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов в потерпевшего, оказавшихся смертельными. Подозреваемый задержан», — рассказал Владимир Шишков.

В отношении ранее судимого 36-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. В пресс-службе ГУ МВД по области уточнили, что подозреваемый был задержан по горячим следам сотрудниками уголовного розыска. У него изъято незарегистрированное оружие.

Как пишут пользователи группы «Подслушано в Брединском районе» в соцсети «ВКонтакте», погибший Николай Шаров был хоккеистом местной команды «Колос». Его друзья объявили 2 мая днем памяти.