Диетолог Гинзбург назвал необычную причину потери лишнего веса

04 мая 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Человек может начать соблюдать диету, выйдя из привычной ему среды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Человек может начать резко терять лишний вес, когда у него получилось выйти из своей привычной среды. В этом случае вырабатываются норадреналин, который способствует расщеплению жира. Об этом URA.RU рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Жир накапливается про запас. Иногда бывают ситуации, когда этот запас нужно востребовать. Например, человек переехал в другой город на суперинтересную работу. Его охватило ощущение драйва. Он, во-первых, вышел из своей привычной среды, ритма. Я бы не назвал это зоной комфорта, скорее, привычная зона цикличности. Второй момент — жизнь открыла перед ним массу новых перспектив и возможностей, и он сейчас строит свое будущее. Где ему брать энергию? Из своего прошлого, то есть, из тех запасов, которые он когда-то наел», — сказал Михаил Гинзбург. «На уровне нейротрансмиттеров, гормонов, это выглядит так: преобладает дофамин, преобладает норадреналин. Дофамин — это нейротрансмиттер цели, целеполагание, я вижу цель и движусь к ней. Норадреналин — это нейротрансмиттер энергетики. Он непосредственно способствует расщеплению жира. И в этой ситуации люди довольно часто сбрасывают, и довольно здорово», — добавил доктор медицинских наук. Как объяснил диетолог, в таком настроении людям легче соблюдать диету. «Иногда бывает, что в этой ситуации человек, поскольку худеется хорошо, начинает соблюдать какую-то диету. Человек начинает соблюдать диету и у него случается драйв. В этом случае ему, поскольку энергия прет из запасов, чрезвычайно легко соблюдать диету. Но часто люди обращают внимание не на этот самый драйв, а на диету, и они начинают думать, что им чудесным образом помогла какая-то диета», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Человек может начать резко терять лишний вес, когда у него получилось выйти из своей привычной среды. В этом случае вырабатываются норадреналин, который способствует расщеплению жира. Об этом URA.RU рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Жир накапливается про запас. Иногда бывают ситуации, когда этот запас нужно востребовать. Например, человек переехал в другой город на суперинтересную работу. Его охватило ощущение драйва. Он, во-первых, вышел из своей привычной среды, ритма. Я бы не назвал это зоной комфорта, скорее, привычная зона цикличности. Второй момент — жизнь открыла перед ним массу новых перспектив и возможностей, и он сейчас строит свое будущее. Где ему брать энергию? Из своего прошлого, то есть, из тех запасов, которые он когда-то наел», — сказал Михаил Гинзбург. «На уровне нейротрансмиттеров, гормонов, это выглядит так: преобладает дофамин, преобладает норадреналин. Дофамин — это нейротрансмиттер цели, целеполагание, я вижу цель и движусь к ней. Норадреналин — это нейротрансмиттер энергетики. Он непосредственно способствует расщеплению жира. И в этой ситуации люди довольно часто сбрасывают, и довольно здорово», — добавил доктор медицинских наук. Как объяснил диетолог, в таком настроении людям легче соблюдать диету. «Иногда бывает, что в этой ситуации человек, поскольку худеется хорошо, начинает соблюдать какую-то диету. Человек начинает соблюдать диету и у него случается драйв. В этом случае ему, поскольку энергия прет из запасов, чрезвычайно легко соблюдать диету. Но часто люди обращают внимание не на этот самый драйв, а на диету, и они начинают думать, что им чудесным образом помогла какая-то диета», — отметил он.