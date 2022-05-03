В страшном ДТП на юге России погибли трое детей и трое взрослых

В дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области погибли шесть человек. Такое заявление сделала областная пресс-служба управления ГИБДД.
«В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, трое из которых дети. Пострадали четыре пассажира Mercedes», — передает информацию ТАСС.
ДТП произошло 4 мая, сообщение в полицию поступило в 00:40 по московскому времени, пишет Life. Авария произошла в Красносулинском районе. По данным ведомства, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Viano, в котором находились пять пассажиров. Возраст трех погибших в аварии детей не уточняется, пишет Vse42.ru.
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В дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области погибли шесть человек. Такое заявление сделала областная пресс-служба управления ГИБДД. «В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, трое из которых дети. Пострадали четыре пассажира Mercedes», — передает информацию ТАСС. ДТП произошло 4 мая, сообщение в полицию поступило в 00:40 по московскому времени, пишет Life. Авария произошла в Красносулинском районе. По данным ведомства, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Viano, в котором находились пять пассажиров. Возраст трех погибших в аварии детей не уточняется, пишет Vse42.ru.