03 мая 2022

В страшном ДТП на юге России погибли трое детей и трое взрослых

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Остоженке с участием Эльмина Гулиева. Москва, иномарка, дтп, авария, остоженка
Авария произошла в Красносулинском районе Фото:

В дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области погибли шесть человек. Такое заявление сделала областная пресс-служба управления ГИБДД.

«В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, трое из которых дети. Пострадали четыре пассажира Mercedes», — передает информацию ТАСС.

ДТП произошло 4 мая, сообщение в полицию поступило в 00:40 по московскому времени, пишет Life. Авария произошла в Красносулинском районе. По данным ведомства, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Viano, в котором находились пять пассажиров. Возраст трех погибших в аварии детей не уточняется, пишет Vse42.ru.

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В дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области погибли шесть человек. Такое заявление сделала областная пресс-служба управления ГИБДД. «В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, трое из которых дети. Пострадали четыре пассажира Mercedes», — передает информацию ТАСС. ДТП произошло 4 мая, сообщение в полицию поступило в 00:40 по московскому времени, пишет Life. Авария произошла в Красносулинском районе. По данным ведомства, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Viano, в котором находились пять пассажиров. Возраст трех погибших в аварии детей не уточняется, пишет Vse42.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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