Володин нашел доказательство планов НАТО напасть на Россию

04 мая 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

Решения США поставить оружие на Украину были приняты до начала спецоперации, отметил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс готовил нападение на Россию, а спецоперация РФ на территории Украины предотвратила трагедию. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе — до начала спецоперации», — об этом он написал в своем telegram-канале, озаглавив свой пост «Битва добра со злом». Володин также добавил, что если бы не решение проводить спецоперацию на Украине, в Россию пришла бы война. При этом, по его словам, национализм стал государственной идеологией Киева. Правительство США начало подготовку Украины к вооруженному конфликту с Россией еще в январе 2022 года. Согласно тексту соответствующего закона, который опубликован на сайте Конгресса США, Америка готовилась к постоянной поставке вооруженной техники Киеву для нападения на Москву. Предложение было представлено в Сенате США 19 января. 21 февраля этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала вынужденную специальную операцию по денацификации демилитаризации Украины. Основная цель — освобождение жителей республик Донбасса от геноцида киевских властей. При этом на Украину поставляют оружие как соседние страны, входящие в Евросоюз, так и США. Руководство Штатов не может контролировать перемещение своего оружия на этой территории и надеется, что ВСУ будут поступать «разумно», передает Nation News. Ранее Володин жестко раскритиковал подобные действия, уточняет Дни.ру. Своими действиями они подталкивают мир к катастрофе, убежден политик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Североатлантический альянс готовил нападение на Россию, а спецоперация РФ на территории Украины предотвратила трагедию. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе — до начала спецоперации», — об этом он написал в своем telegram-канале, озаглавив свой пост «Битва добра со злом». Володин также добавил, что если бы не решение проводить спецоперацию на Украине, в Россию пришла бы война. При этом, по его словам, национализм стал государственной идеологией Киева. Правительство США начало подготовку Украины к вооруженному конфликту с Россией еще в январе 2022 года. Согласно тексту соответствующего закона, который опубликован на сайте Конгресса США, Америка готовилась к постоянной поставке вооруженной техники Киеву для нападения на Москву. Предложение было представлено в Сенате США 19 января. 21 февраля этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала вынужденную специальную операцию по денацификации демилитаризации Украины. Основная цель — освобождение жителей республик Донбасса от геноцида киевских властей. При этом на Украину поставляют оружие как соседние страны, входящие в Евросоюз, так и США. Руководство Штатов не может контролировать перемещение своего оружия на этой территории и надеется, что ВСУ будут поступать «разумно», передает Nation News. Ранее Володин жестко раскритиковал подобные действия, уточняет Дни.ру. Своими действиями они подталкивают мир к катастрофе, убежден политик.