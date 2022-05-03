Из Челябинска увеличили число рейсов за рубеж

Компании Red Wings увеличили число рейсов в Казахстан и Турцию до четырех раз в неделю Фото: Илья Московец © URA.RU

Компания Red Wings получила допуск к увеличению числа рейсов за границу, в том числе из аэропорта Челябинска. Как сообщает Росавиация, количество полетов до Анталии и Алма-Аты увеличено до четырех раз в неделю.

«Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и грузов, внести изменения в условия ранее выданного допуска к выполнению перевозок. Управлению регулирования перевозок и международного сотрудничества Федерального агентства воздушного транспорта опубликовать на сайте», — говорится в приказе Росавиации, опубликованном на официальном сайте.

Таким образом, компании Red Wings внесут изменения в условия ранее выданного допуска. Однако, если одним авиаперевозчикам выдают допуск, то у других забирают. Так, компании AZUR air аннулировали временный допуск на полеты в Турцию.

Ранее работу в Челябинске начала компания Turkish Airlines. Авиаперевозчик все лето будет осуществлять полеты в Анталию.