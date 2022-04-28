28 апреля 2022

Turkish Airlines запустили рейс из Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, airbus А321, турецкие авиалинии, turkish airlines
Пилоты Turkish Airlines будут каждый день вылетать в Анталию Фото:

В Челябинске с 29 апреля начала работу турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Все лето перевозчик будет осуществлять маршруты в Анталию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

«Маршрут Челябинск-Анталья будет осуществлять все лето перевозчик Turkish Airlines. Время в пути на комфортабельном Boeing 737-800 составит 5 часов 20 минут. Вылет из Челябинска — в 03.45, прибытие в Анталью — в 07.05», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Накануне вылета представители туриндустрии не были уверены, что этот рейс состоится. У Turkish Airlines возникли проблемы с оформлением разрешительных документов. Президент Челябинской Ассоциации туристических организаций Инна Лобода сказала URA.RU, что если вылет состоится, то это станет «звездным часом» челябинского аэропорта.

Ранее Turkish Airlines сняла все рейсы в Турцию из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейсы Turkish Airlines из Челябинска в Анталию будут отправляться каждый день.

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В Челябинске с 29 апреля начала работу турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Все лето перевозчик будет осуществлять маршруты в Анталию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта. «Маршрут Челябинск-Анталья будет осуществлять все лето перевозчик Turkish Airlines. Время в пути на комфортабельном Boeing 737-800 составит 5 часов 20 минут. Вылет из Челябинска — в 03.45, прибытие в Анталью — в 07.05», — заявили в пресс-службе аэропорта. Накануне вылета представители туриндустрии не были уверены, что этот рейс состоится. У Turkish Airlines возникли проблемы с оформлением разрешительных документов. Президент Челябинской Ассоциации туристических организаций Инна Лобода сказала URA.RU, что если вылет состоится, то это станет «звездным часом» челябинского аэропорта. Ранее Turkish Airlines сняла все рейсы в Турцию из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейсы Turkish Airlines из Челябинска в Анталию будут отправляться каждый день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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