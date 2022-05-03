Ученые УрФО сделали уникальное открытие в стратегической отрасли

Нанокомпозитные покрытия относятся к числу износостойких Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Уральского федерального университета и Института электрофизики УрО РАН разработали новый метод для создания прочных покрытий, которые применяют в авиа — и машиностроении. Например, на деталях авиационных или ракетных двигателей. Новую разработку также используют для металлообработки и в биомедицине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Нанокомпозитные покрытия перспективны для использования в качестве защитных износостойких покрытий. На сегодня такие четырехкомпонентные покрытия синтезируют с помощью ряда физических и химических методов, однако они имеют недостатки. Уральские ученые предложили метод плазмохимического разложения, показывающий лучшие результаты в получении конечных покрытий», — говорится в сообщении.

Новый метод относительно прост в реализации. «В отличие от магнетронного распыления, наш метод помогает сформировать плотные и качественные покрытия. Если сравнивать с химическим методом, то преимущество состоит в использовании безопасных с точки зрения экологии и вреда здоровью, доступных и недорогих компонентов», — рассказал сотрудник базовой кафедры электрофизики УрФУ, научный сотрудник института электрофизики УрО РАН Андрей Меньшаков. «Они также обладают хорошей биосовместимостью и применимы для покрытия медицинских протезов и имплантатов».

Ранее URA.RU писало, что полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев на заседании наблюдательного совета Уральского межрегионального научно — образовательного центра (УМНОЦ) высказался о необходимости развивать собственные технологии. Якушев отметил, что нынешняя социально-экономическая обстановка в стране требует особого внимания к развитию научно — технологического взаимодействия между научными организациями и бизнес — сообществом. В условиях санкций как никогда необходимы собственные прорывные технологии и решения, которые обеспечат стабильность экономики и ее развитие.

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