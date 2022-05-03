В Челябинске ищут мошенника, укравшего деньги на обелиск ветерану

Мошенник представился родственником ветерана, чтобы получить деньги Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске местная жительница разыскивает мошенника, который в 2007 году получил деньги, предназначенные на изготовление памятника ее деду, ветерану Великой Отечественной войны. Как сообщила URA.RU женщина, о том, что деньги на памятник уже выплачены, она узнала в 2021 году. Тогда же женщина обратилась за помощью в военную прокуратуру челябинского гарнизона.

«Я в 2021 году обратилась в одну из ритуальных компании с просьбой установить памятник на могиле моего деда-ветерана Великой Отечественной войны. Мне нужно было только предоставить компании свидетельство о смерти дедушки, а дальше они самостоятельно связались бы с военкоматом, получили деньги на строительство, и произвели установку монумента. Но мне сказали, что деньги уже выделялись на счет другой ритуальной компании, которая в данный момент уже закрыта. Однако, памятник так и не был установлен», — рассказала URA.RU женщина.

Челябинка добавила, что в военкомате ей пояснили, что запрос на получение денег для возведения памятника был отправлен в 2007 году. Однако запрос, по словам женщины, отправило лицо, которое не имело никакого отношения к их семье. Женщина объяснила, что для получения выплаты были указаны недостоверные данные о месте проживания заявителя, а оригинал свидетельства о смерти деда-ветерана находился у нее, его она никому не передавала.

В военном комиссариате Челябинской области URA.RU подтвердили факт осуществления выплаты для установки памятника. Как сообщили в военкомате региона, финансовые обязательства перед семьей фронтовика выполнены в полном объеме. При поступлении заявления, сумма на установку памятника выплачена в полном объеме.

URA.RU направило запросы в СУ СКР по региону, а также в прокуратуру челябинского гарнизона. На момент публикации ответа не последовало.

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