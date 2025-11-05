Логотип РИА URA.RU
Часть района в Челябинске останется без отопления и горячей воды почти на сутки

В Челябинске 52 многоквартирных дома останутся без отопления почти на сутки
05 ноября 2025 в 10:59
Отопление и горячую воду отключат в девять утра

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В части домов Металлургического района Челябинска завтра временно отключат теплоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«Завтра, 6 ноября, с 9 до 24 часов будет отключено отопление и горячая вода в жилых домах и административных зданиях микрорайона Бакал на ЧМЗ. Под отключение попадут 52 жилых дома, девять объектов социальной сферы и 13 административных зданий в квартале, ограниченном улицами Калмыкова, Комаровского, Черкасская», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канал. Отопление и горячую воду отключат для проведения работ по переврезке трубопровода для перехода на постоянную схему теплоснабжения. 

Все многоквартирные дома в Челябинске были подключены к отоплению 27 октября, сообщил ранее на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. Обеспечение челябинцев стабильным отоплением остается на особом контроле мэрии.

