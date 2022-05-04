Стратегический проект УрФО получил особую миссию на фоне санкций

Научные исследования и разработки УМНОЦ находят практическое применение в продуктах предприятий Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Наблюдательный совет Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) принял решение провести аудит всех проектов по импортозамещению. Приоритет на реализацию получат только те проекты, которые соответствуют задачам импортозамещения. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Совет УМНОЦ проведет аудит всех проектов на предмет их соответствия идее импортозамещения. То, что подходит — получит приоритет на реализацию. В ходе совещания какие-то проекты, возможно, исключат из программы», — отметил собеседник агентства.

УМНОЦ также ищет новые проекты, которые помогут в максимально короткие сроки выполнить поставленные задачи по запуску собственных производств. «Ученые и сотрудники УМНОЦ не стоят на месте. Помимо уже существующих проектов, совету предложат новые идеи, которые можно будет активно реализовывать», — сказал другой собеседник агентства.

По его словам, научные исследования и разработки УМНОЦ находят практическое применение в продуктах предприятий. «Сейчас центр реализует разработки в области цифровой энергетики. Специалисты УрФУ создают умные трансформаторные подстанции, которые позволяют по-новому перераспределять энергию», — поделился источник. Кроме того, уральские ученые уже создали дефибриллятор, что позволило полностью заменить корейские комплектующие, рассказал собеседник URA.RU. «Также сейчас в регионе есть возможность производить материалы для протезирования, которые ранее поставлялись из-за рубежа. Эти направления считаются приоритетными в нынешней обстановке», — резюмировал он.

Ранее URA.RU писало, что полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на заседании наблюдательного совета УМНОЦ высказался о том, что нужно развивать собственные технологии в РФ. В собрании также приняли участие губернаторы регионов УрФО, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и ректор Курганского госуниверситета Надежда Дубив. Они подвели итоги работы за 2021 год и обсудили планы на 2022 год.

Уральский межрегиональный научно — образовательный центр мирового уровня создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Центр участвует подготовке кадров для решения научно-технологических задач. Уральский федеральный университет выступил инициатором создания и выполняет функции проектного офиса УМНОЦ. Идею создания научно — образовательного центра поддержал президент России Владимир Путин в ходе визита в УрФУ в июле 2019 года.

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