Самыми дорогими направлениями являются вокальное искусство и художественное ткачество — 311445 рублей в год Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чтобы стать артистом хора или модельером тюменским абитуриентам придется заплатить за год обучения больше 300 тысяч рублей. Топ самых дорогих направлений представлены на платформе Vuzopedia.

«Вокальное искусство — 311445 рублей в год. Художественное ткачество — 311445 рублей за год обучения. Медиакоммуникации — 286 тысяч рублей. Прикладная информатика — 286 тысяч в год. Стоматология — 250 тысяч рублей», — указано на платформе.

Тюменский государственный институт культуры приглашает обучаться вокальному искусству и художественному ткачеству только тех, кто на экзамене сдавал русский язык и литературу и набрал за экзамены не менее 150 баллов. После завершения обучения вокалист сможет работать музыкальным руководителем или артистом хора. А те, кто выберет направление ткачество, смогут стать декораторами и модельерами.

Направления «Медиакоммуникации» и «Прикладная информатика» входят в школу перспективных исследований Тюменского государственного университета. Чтобы стать специалистом в области медиа, необходимо набрать не менее 265 баллов за ЕГЭ, а информатикам — не менее 241 балла. Абитуриентам обещают, что профессии, которые они освоят, в будущем будут одними из самых востребованных.

Чтобы поступить на стоматолога в Тюменский государственный медицинский университет, абитуриенту необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, химии и биологи, и набрать за них не менее 184 баллов. Также в описании направления указано, что одной из самых востребованных медицинских специальностей является именно «Стоматология».

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