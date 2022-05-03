03 мая 2022

Челябинским ветеранам оплатят проезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, медали, трость в руке, крупным планом, ветеран вов
В регионе проживают более 12 тысяч ветеранов ВОВ Фото:

В праздничные дни проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в Челябинской области будет бесплатным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«С 7 по 10 мая организован бесплатный проезд участников и инвалидов ВОВ и сопровождающих их лиц. Предложение о бесплатном проезде в городском транспорте и пригородных маршрутах было поддержано руководителями автотранспортных предприятий области», — заявили в Миндортрансе.

В период с 1 по 31 мая участники и инвалиды ВОВ получат право бесплатного проезда во всех пригородных поездах, в том числе на скоростном поезде «Ласточка». Оформить билеты можно в пригородных кассах и поездах при предъявлении документа.

По данным областных властей, в регионе проживают более 12 тысяч жителей, которые имеют статус ветерана ВОВ. К ним относятся дети войны, блокадники, вдовы фронтовиков. Более 900 человек — это бывшие фронтовики.

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В праздничные дни проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в Челябинской области будет бесплатным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «С 7 по 10 мая организован бесплатный проезд участников и инвалидов ВОВ и сопровождающих их лиц. Предложение о бесплатном проезде в городском транспорте и пригородных маршрутах было поддержано руководителями автотранспортных предприятий области», — заявили в Миндортрансе. В период с 1 по 31 мая участники и инвалиды ВОВ получат право бесплатного проезда во всех пригородных поездах, в том числе на скоростном поезде «Ласточка». Оформить билеты можно в пригородных кассах и поездах при предъявлении документа. По данным областных властей, в регионе проживают более 12 тысяч жителей, которые имеют статус ветерана ВОВ. К ним относятся дети войны, блокадники, вдовы фронтовиков. Более 900 человек — это бывшие фронтовики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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