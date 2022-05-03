Челябинским ветеранам оплатят проезд

В регионе проживают более 12 тысяч ветеранов ВОВ Фото: Илья Московец © URA.RU

В праздничные дни проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в Челябинской области будет бесплатным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«С 7 по 10 мая организован бесплатный проезд участников и инвалидов ВОВ и сопровождающих их лиц. Предложение о бесплатном проезде в городском транспорте и пригородных маршрутах было поддержано руководителями автотранспортных предприятий области», — заявили в Миндортрансе.

В период с 1 по 31 мая участники и инвалиды ВОВ получат право бесплатного проезда во всех пригородных поездах, в том числе на скоростном поезде «Ласточка». Оформить билеты можно в пригородных кассах и поездах при предъявлении документа.

По данным областных властей, в регионе проживают более 12 тысяч жителей, которые имеют статус ветерана ВОВ. К ним относятся дети войны, блокадники, вдовы фронтовиков. Более 900 человек — это бывшие фронтовики.